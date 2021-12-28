العدل تؤرشف أضابير المراجعين إلكترونيا

بغداد: جنان الاسدي

تَستعد دائرة التنفيذ في وزارة العدل للعمل بمشروع الارشفة الالكترونية لحفظ اضابير المراجعين ومنعها من التلف.

وقال مدير الدائرة القاضي بشار احمد محمد : ان “المشروع انطلق العمل به بداية العام الحالي ومن المؤمل اكماله خلال الشهرين المقبلين، حيث تم انجازه في بغداد وينتظر اكمال اعماله في بقية المحافظات ضمن المدة المحددة”.

واوضح ان “اهمية المشروع تكمن في حفظ الاضابير لاعوام طويلة عن طريق ارشفتها الكترونيا، حيث كان يتعرض قسم منها سابقا الى التلف، وبالتالي ضياع حقوق المراجعين”.

وبين محمد ان “الدائرة مسؤولة عن تنفيذ جميع القرارات والاحكام القضائية لاسيما شريحة المطلقات التي يكون لها اكثر من ستة قرارات منها النفقة والتعسفي والاثاث الزوجية والنفقة الماضية وغيرها من القرارات”.

واضاف ان “الدائرة تشهد زخما كبيرا من المراجعين لا يتناسب مع عدد الموظفين العاملين او البنايات، وعليه تم التوجه نحو الارشفة الالكترونية كمرحلة اولى، مشيرا الى ان “هناك اكثر من 150 الف اضبارة سيتم ارشفتها وفق نظام الكتروني حديث من خلال ادخال القرارات المهمة والرئيسة فقط بما يضمن حقوق المراجع”.

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