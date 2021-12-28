المخدرات إرهاب يحتل العراق

الصحفي : عمار فلاح هاشم

تتزايد في الاونة الاخيرة ظاهرة انتشار المخدرات بين صفوف الشباب بشكل واسع ومخيف الامر الذي وصف بالارهاب او اشد خطوره من الارهاب

وتؤدي المخدرات الى حدوث انهيار أخلاقي لمن

يتعاطى وعدم التميز بين افراد اسرته وغيرهم من المجتمع فيكون أي شي لديه مباح وأيضا يؤدي الى تفشي جرائم العنف من اغتصاب وسرقه مما يشيع الخوف والشعور بانعدام الامن بين افراده بسبب تاثير المخدرات على مراكز الذاكره وعدم الشعور بالاخرين فيقوم المتعاطي بعمل أي شي في سبيل الحصول على ماده الكرستال التي يتعاطها وأيضا من اثار تعاطي المخدرات الصحية أنها تؤدي الى ضعف الذاكره وانخفاض في معدل الذكاء لدى المتعاطي وتؤثر سلبيا على قوة الابصار كما تؤدي الى اضطراب الجهاز التنفسي وتقضي على اجهزه المناعه في الجسم عرضه للامراض كمرض الالتهاب الكبدي بالإضافة الى انها تفقد متعاطيها القدره على التحكم بنفسه مما قد ينتج عنه دخول المتعاطي في حاله ادمان لا رجعه فيه وتسبب المخدرات اثار سلبيه خطيره على الحاله النفسيه والجسدية وفي حال لم يتعاطى سيقوم بضرب الزوجة والابناء والاباء بسبب نوبات الهياج التي تواجهه فيجب توفير الرقابه الاسرية الدقيقة على الأبناء وعدم اعطائهم الأموال بكثره ومعرفه اصدقائهم ومحاسبتهم وعدم التواجد في محيط اجتماعي او وسط دوائر من الفراد يشجعون على تعاطي المخدرات وعلى الرغم من انتشار المخدرات بشكل واسع نرى للحكومه العراقية عاجزه عن الحل لهذا الظاهره لان تجاره المخدرات تدار من قبل مجاميع لهم نفوذ قوي في الدولة

فعلى الحكومة ايجاد الحلول اللازمه للحد من هذا الظاهرة بمراقبة الحدود العراقية مع جميع البلدان المجاورة او تفعيل الجانب الاستخباراتي داخل المحافظات التي تنتشر فيها تجارة المخدرات للقضاء على التجار الممولين باسرع ما يمكن للحد من ازدياد انتشاره بين الشباب ووضع قانون على من ينقلها او يتعاطها

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