المشكلات الاجتماعية واهم علاجاتها

مهدي حاتم مراد

أصبح الكثير من الناس يعانون الكثير من المشكلات والإضطرابات النفسية وعدم استقرار حياتهم اليومية ومن تلك المشاكل ما يسمى بالوسواس القهري الذي يكون عند الشباب غالباً وتسبب لهُ مشكلاتٍ كثيرة منها (العُزلة) أي: الابتعاد عن الآخرين، وعدم الاستقرار في المسير نحو الحياة، ومشكلة الانتحار ايضاً فقد أصبحت ظاهرة لدى الناس بسبب عدم وصول الفرد إلى الشيء الذي يحتاجه، ومشكلة التعامل بالعنف مع المرأة وعدم احترام كيانها الشخصي فكل هذهِ المشكلات تحتاج الى علاجات ومن أهم تلك العلاجات هي الرجوع الى قانون الله سبحانه وتعالى والارتباط بِه

فالإنسان كُلما أبتعدَ عن الله (سبحانه وتعالى) تَزيد مشكلاته النفسية، أي: الروحية؛ لان الروح ترجع إلى الله (سبحانه وتعالى ) فأصل الروح من القادر. بمعنى: أنها تُريد عبادة حقيقية محبة لله (عزوجل ) بعيدة عن الذنوب والمعاصي، فقد قال العزيز في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم ( وَمَن اعرَضَ عن ِِذِكري فَان لهُ مَعيشةً ضَنكا ) صدق الله العلي العظيم.

أي: تكون لهُ حياة صعبة وغير مستقرة .

وأصبح سيد الشهداء (عليه السلام ) بدراً وشمساً يُضيئ لكل انسان في الوصول إلى الله (تبارك وتعالى ) لانه ذَابَ في حب الله بكل ما يمتلكهُ من عبادة وأخلاق وشجاعة فصار رسالات خالدة للعالم ومنها كيف يرتبط العاشق بالمعشوق فيكون الارتباط بالالتزام الروحي بعيداً عن حب الدنيا وملذاتِها. أي بعيداً عن (الذنوب والمعاصي ) فالإنسان كُلما ارتبط بالله (عزوجل ) كُلما ازدادت قوتِه الايمانية وبالتالي تكون الروح الإنسانية خالية من اللوث النفسي

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