انقطاع الكهرباء المستمرّ يُنذر بأزمة في الصيف

بغداد: طارق الأعرجي

شهدت الأيام القليلة الماضية انقطاعاً مستمراً في ساعات تجهيز الكهرباء للمواطنين في مناطق بغداد والمحافظات، بينما تعزو وزارة الكهرباء أسباب ذلك إلى انحسار إطلاقات الغاز من الجانب الإيراني وكذلك قلّة التخصيصات الماليَّة لإدامة زخم العمل بقطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع.

ويؤكّد مواطنون التقتهم “الصباح” تزايد ساعات القطع المبرمج لتصل إلى خمس ساعات مقابل ساعة تجهيز واحدة، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة في عموم البلاد، مشدّدين على “ضرورة قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين هذا الواقع الذي استمرَّ عقوداً عدّة من دون تحقيق الوعود التي يطلقها المسؤولون بين الحين والآخر”.

وقال المواطن أمير علي وهو من سكنة حي الإعلام: إنَّ “المتابع لتصريحات المسؤولين السابقين والحاليين الخاصة بتحسن تجهيز الكهرباء في العراق يستبشر خيراً”، مستدركاً “لكنّ واقع الحال يجري على العكس من ذلك بأوقات ذروة استهلاك الكهرباء في فصلي الصيف والشتاء”.

وأشار إلى أنَّ “منطقته تعاني من انقطاع في التيار الكهربائي يصل إلى خمس ساعات مقابل ساعة تجهيز واحدة “.

وليس بعيداً في اليرموك، يقول المواطن أسعد نوري لـ”الصباح”: إنَّ “منطقته بالرغم من عدم شمولها بالقطع المبرمج لتطبيق مشروع الخدمة والجباية فيها، إلا أنَّ الأيام القليلة الماضية شهدت انقطاعات متكرّرة في التيار الكهربائي مما زاد من معاناة الأهالي لعدم وجود بدائل بعد رفع جميع المولدات الأهلية للتعويض عن الكهرباء الوطنية نتيجة لتطبيق مشروع الخدمة والجباية”، منوهاً بأنَّ “هذا الأمر ينعكس أيضاً على أحياء الجامعة والقادسية”.

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