بيان غاضب من ’اليونسيف’ بعد جريمة اختطاف واغتصاب طفلة في بغداد

قالت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، إنها اعتقلت رجلا “اغتصب طفلة” بعد اختطافها مع أخيها (ثلاث سنوات) قرب منزلهما في أحد مناطق بغداد.

وبحسب المتحدث باسم الوزارة، ورئيس خلية الإعلام الأمني العراقية اللواء سعد معن، الذي نقلت قناة “الرشيد” العراقية تصريحاته، فإن “المتهم قام باختطاف الفتاة حوراء وأخيها الصغير من الشارع قرب منزلهما، وأدخلهما إلى منزله القريب”.

وأضاف معن أن “شقيق الطفلة بدأ بالبكاء، فأخرجه المتهم من المنزل، ثم قام بفعلته الشنيعة”.

وبعد عدة ساعات، أطلق المتهم سراح حوراء لتعود إلى أهلها، الذين تعرفوا على منزل المتهم وأبلغوا الشرطة التي اعتقلته.

وترقد الضحية، وهي طفلة تبلغ من العمر نحو ست سنوات، في إحدى مستشفيات العاصمة.

وتحدث اللواء معن للقناة وهو بجانب سرير الطفلة حيث ظهرت مستقلية خلال تلقيها العلاج.

ويتحفظ موقع “الحرة” عن نشر الفيديو بسبب عمر الفتاة الصغير وطبيعة الواقعة.

ونشرت عدد من وسائل الإعلام العراقية صورة “المتهم” وهو رجل في الأربعين من عمره، وقال بعض الناشطين إنه يعمل شرطيا.

وعبر عدد من أقارب الفتاة “الصدمة” بعد أن عرفوا بما حصل.

وأضاف عدد من الذين تجمعوا أمام منزل الجاني في مدينة الحسينية، شرق بغداد، في تصريحات تلفزيونية، أن “والد الفتاة خرج للبحث عنها فشاهدها تخرج من أحد المنازل مغطاة بالدماء”.

وأضافوا أن الوالد أخذ ابنته إلى المستشفى، فيما تجمع أخوته قرب منزل المتهم حتى حضرت الشرطة.