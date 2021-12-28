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ثلاثة قتلى على الأقل في إطلاق نار في الولايات المتحدة

ثلاثة قتلى على الأقل في إطلاق نار في الولايات المتحدة

قالت الشرطة الأمريكية إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب رابع بجروح خطيرة في إطلاق نار في متجر في منطقة دالاس بولاية تكساس.

وقالت إدارة شرطة غارلاند إن إطلاق النار وقع في ضاحية غارلاند في دالاس وتم تسجيله على كاميرات المراقبة.

وبحسب الشرطة، خرج رجل من شاحنة صغيرة بيضاء، ودخل المحل وفتح النار، ثم عاد بعد ذلك إلى الشاحنة وفر مسرعا.

قالت الشرطة إن أربعة أشخاص أصيبوا بطلقات نارية وأعلن عن مقتل ثلاثة في مكان الحادث، فيما نقل الرابع الى مستشفى في حالة حرجة، مشيرة إلى أن مطلق النار كان يرتدي قبعة بيسبول وكمامة زرقاء وسراويل رياضية داكنة اللون ولم يكن يرتدي قميصا.

المصدر: وكالة اسوشيتد برس

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