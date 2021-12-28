خلال ساعات.. رفع خيام المعتصمين الرافضين لنتائج الانتخابات في بغداد

وقال المصدر إنه “خلال الساعات القادمة سيتم اصدار توجيه برفع الخيم وانهاء اعتصام الرافضين لنتائج الانتخابات”.

ولم يتوفر مزيد من المعلومات على الفور.

ويعتصم هؤلاء منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وهم أنصار القوى السياسية والفصائل الشيعية الرافضة لنتائج الانتخابات بداعي أنها مزورة.

ووقعت صدامات بين هؤلاء المتظاهرين وقوات الأمن في أكثر من مناسبة، ما تسبب بسقوط ضحيتين من المحتجين وإصابة العشرات من المتظاهرين وقوات الأمن.

ويعتبر تحالف “الفتح” وهو مظلة سياسية لفصائل شيعية، أبرز الخاسرين في الانتخابات البرلمانية بحصوله على 17 مقعدا، بعد 48 مقعدا في انتخابات 2018.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد ردت في وقت سابق الاثنين دعوى رفعها زعيم تحالف “الفتح” هادي العامري لإلغاء نتائج الانتخابات، ومن ثم صادقت على النتائج لتصبح قطعية.

ووفق الدستور العراقي، فإن على رئيس الجمهورية برهم صالح دعوة البرلمان الجديد إلى الانعقاد خلال 15 يوماً من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات.

ووفق النتائج، تصدرت “الكتلة الصدرية” بزعامة الصدر الانتخابات بـ 73 مقعدا، من أصل 329، تلاها تحالف “تقدم” بـ37 مقعدا، وائتلاف “دولة القانون” بـ33 مقعدا، والحزب “الديمقراطي الكردستاني” بـ31 مقعدا.