زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزيرة كريت باليونان

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

وفي 18 ديسمبر الحالي، ضرب زلزال بلغت شدته 5.4 درجة مناطق في البحر بجنوب اليونان، بين بيلوبونيز وجزيرة كريت.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار أو إصابات جراء الزلزال.