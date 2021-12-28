سوريا: غارات إسرائيلية عنيفة على ميناء اللاذقية وسقوط قتيلين- (فيديوهات)

القاهرة: أفادت مصادر سورية، اليوم الثلاثاء، بسقوط قتيلين وإصابة اثنين آخرين، بجروح خطيرة في قصف صاروخي إسرائيلي على ميناء اللاذقية.

وقالت المصادر المقربة من قوات النظام السوري، إن الضحايا من عمال الميناء.

وأفاد سكان محليون في اللاذقية أن “ألسنة النيران شوهدت تندلع وسط الميناء من على مسافات بعيدة، قبل أن تنجح فرق الإطفاء بإخمادها بعد نحو ساعة من القصف”.

وكانت وسائل الإعلام الرسمية التابعة للنظام السورين قالت إن “عدوانا” صاروخياً إسرائيلياً استهدف ساحة الحاويات بمرفأ اللاذقية وأسفر عن نشوب حرائق ووقوع أضرار مادية كبيرة”.

وأضافت أن الهجوم، وهو الثاني من نوعه في ديسمبر/ كانون الأول، ألحق أضرارا بواجهة مستشفى وبعض المباني السكنية والمحلات.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن الهجوم “أدى إلى اشتعال الحرائق في المكان وحدوث أضرار مادية كبيرة، ولا يزال العمل مستمرا لإطفاء الحرائق وتدقيق نتائج العدوان”.

وتشن إسرائيل هجمات من حين لآخر على ما تصفها بأهداف إيرانية في سوريا حيث أرسلت جماعة حزب الله اللبنانية بعض مقاتليها على مدى السنوات العشر الماضية دعما لرئيس النظام السوري بشار الأسد في الحرب.

وأظهرت لقطات مباشرة بثتها قناة الإخبارية الرسمية السورية ألسنة لهب ودخانا يتصاعد في ساحة الحاويات.

وقال مراسل القناة إن رجال الإطفاء يحاولون إخماد النيران ووصلت سيارات الإسعاف إلى المكان.

ومرفأ اللاذقية هو المرفأ التجاري الرئيسي في سوريا.

وتدير روسيا، أقوى حلفاء الأسد في الحرب، قاعدة حميميم الجوية التي تبعد حوالي 20 كيلومترا عن اللاذقية.

(وكالات)

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