قضاء الصويرة يشهد تنفيذ مشاريع عمرانية وخدمية بأكثر من 100 مليار دينار

واسط/ جبار بچاي

يشهد قضاء الصويرة، أكبر أقضية محافظة واسط حملة عمل وإعمار كبيرة تهدف الى تقديم خدمات نوعية لمواطنيه الذين تعودوا الغبار والتراب المتطاير صيفاً وفي الشتاء تغدو شوارع المدينة بركاً ومستنقعات نتيجة ضعف الخدمات ونقص التخصيصات المالية في السابق.

مشهد الغبار والمستنقعات تبدد، فقد بدأ ضجيج المكائن يمحو ذلك من ذاكرة الأهالي الذين طالبوا مرات عديدة في تظاهرات سلمية بتحسين واقع الخدمات في القضاء الذي كان ومازال يحلم في أن يكون محافظة مستقلة لبعده عن الكوت، مركز محافظة واسط من جانب ومن جانب آخر أن هذا الحلم كان قد أُسس له بمقترح في زمن النظام السابق بأن تكون الصويرة وبعض التوابع المجاورة لها من واسط و بغداد وبابل محافظة يطلق عليها “الرشيد”.

يقع قضاء الصويرة، مدينة الزعيم عبد الكريم قاسم على الجانب الأيمن لنهر دجلة، شمال غرب الكوت بمسافة 135 كم ويبعد عن العاصمة بغداد نحو 55 كم جنوبا، تبلغ مساحته حوالي 1777 كيلو متر مربع وتتبع له ناحية واحدة هي الشحيمية، ويشتهر بالزراعة ويضم أكبر بساتين الفواكه والنخيل، ويعد برتقال الصويرة الأكثر شهرة بين انتاج بساتينه إضافة الى مشاريع الاسماك والدواجن التي تساهم بسد حاجة المحافظة وبعض المحافظات المجاورة من السمك والبيض والدجاج مع وجود بعض مناحل العسل في القضاء ومشاريع زراعية وصناعية محلية تعود للقطاع الخاص.

يقول النائب الأول لمحافظ واسط المهندس عادل حمزة غريب الزركاني، المكلف بمتابعة ملف الخدمات في القضاء، “يصنف قضاء الصويرة على أنه أكبر أقضية محافظة واسط وأكثرها حاجة للخدمات، وهو يشهد تمددا أفقياً كبيرا ما يطلب ملاحقة ذلك التمدد بخدمات موازية لكن الخدمات المقدمة في السابق دون المستوى ولم تلب الحاجة الفعلية نتيجة نقص الأموال وعدم وضع الآليات الصحيحة في التنفيذ”.

ويضيف “كلفت بشكل مباشر من قبل المحافظ بتولي ملف الإعمار والخدمات في قضاء الصويرة لاسيما في الفترة التي شهدت اعتراضات على إدارته ورافق ذلك دعم كبير من إدارة المحافظة بعد وضع خطة عملية للنهوض بالواقع الخدمي وتأمين التخصيصات المالية المناسبة”.

ويوضح الزركاني أن “مطالبات الاهالي ومناشداتهم بشأن تحسين الخدمات أخذت طريقها بشكل صحيح بعد الضغط من قبل المحافظ وإدارة المحافظة ومن قبلنا على وزارة الإعمار والاسكان والبلديات العامة لتخصيص المبالغ اللازمة لتنفيذ المشاريع الخدمية في القضاء، وفعلا تم تخصيص مبلغ 67 مليار دينار عراقي ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة والمشروع حاليا قيد الاحالة وقد أكدنا على أن يحال هذا المشروع الكبير والمهم الى شركة متخصصة قادرة على تنفيذه ولا نسمح بغير ذلك مطلقاً”.

ويلفت الزركاني الى أن “المشروع الجديد يتضمن تنفيذ أعمال ماء ومجاري واتصالات وكهرباء وأعمال بلدية متكاملة في مركز المدينة تشمل أحياء الحرية والغدير الأولى والثانية والثالثة، العوينة والحي العسكري وأحياء السبيس والربيع والزهراء والحسين إضافة الى الشارع العام صويرة حلة ذهابا وإيابا، شارع الكراج والشارع المقابل لشارع الحلة والشارع الرابط بين شارع بيت حكمت والحي العسكري وشارع الحلة التجاري وشوارع الجوامع والنجمة والعبور”.

موضحا أن “إدارة المحافظة نجحت في إعادة العمل بمشروع المجمع السكني في القضاء والذي ينفذ ضمن تخصيصات وزارة الاعمار والاسكان إذ بلغت نسبة الانجاز فيه 60 %؛ ويحتوي على أكثر من 400 وحدة سكنية مع أبنية مدرسة وروضة أطفال ومركز صحي ومسجد واسواق بالإضافة الى الابنية الادارية والخدمية للمجمع مع أعمال للكهرباء وشبكات الماء والمجاري والاتصالات”.

من جانبه يقول معاون محافظ واسط لشؤون الطرق والبلديات سعدون كريم إن “الأيام القليلة الماضية شهدت وضع حجر الاساس من قبل المحافظ لمشروع مجمع ماء الصويرة المركزي بسعة 600 متر مكعب في الساعة للقضاء على شحة مياه الشرب في المدينة خاصة أحياء القصبة القديمة ومناطق حي السراي وحي العروبة التي تعاني من شحة كبيرة في المياه”.

وأوضح أن “تنفيذ هذا المشروع يتزامن مع أعمال أخرى في قطاع الماء يتم تنفيذها حاليا في المناطق الريفية ومن أهم تلك المشاريع مشروع قرية عبدالله والسراطة ومشروع مد أنابيب الى قرية العدالة وقرية المكعد ومشروع مد أنابيب بالإضافة إلى أعمال صيانة للمشروع القديم ومشروع حي الزهراء بمركز القضاء”.

موضحاً أن “كلفة مشروع ماء الصويرة المركزي ٦٠٠ م٣ / س تبلغ مليارين و٨٠٠ مليون دينار ويتضمن العمل فيه تنفيذ مجمع ماء مع خطوط ناقلة وشبكة داخلية لاحياء السراي والحسينية إضافة الى بعض الفقرات الفنية الاخرى المتعلقة بالمشروع”.

وأشار الى أن “القضاء يشهد أيضا تنفيذ العديد من الاعمال والتي تنفذ من قبل البلدية منها مشروع تطوير الحي العسكري بنسبة انجاز 50‎%‎ والذي يشمل خدمات متكاملة، شبكات مجاري وماء وصب بالخرسانة، بالإضافة إلى أعمال تطبيق الارصفة والاكساء بالإسفلت ومشروع تطوير شارع السبيس بنسبة انجاز 68‎ %‎ وهناك أعمال اخرى يجري تنفيذها في سوق المدينة، ومنطقة السراي وما تلك الاعمال إلاّ البداية وفي قادم الأيام ستتحول المدينة الى ورشة عمل كبرى”.

وذكر كريم أن “من بين أهم المشاريع التي تنفذ في قضاء الصويرة، مشروع مجسر تقاطع مفرق الصويرة مع الطريق العام كوت بغداد وهو مشروع وزاري محال بعهدة شركة حمورابي تبلغ كلفته الكلية 24 مليار دينار وأن كلفة المجسر ثمانية مليارات دينار ويتضمن العمل فيه مجسر كونكريتي بممرين للذهاب والإياب بطول ٣٨ متر مع أربعة مداخل ومخارج وأن نسبة الانجاز الفعلي بلغت نحو 80 بالمئة فيما مازال العمل مستمراً في المدخل الذي يشهد توسعة تتلاءم مع كثافة المركبات المارة”.

وعلى صعيد قطاع الكهرباء يقول “من بين المشاريع المهمة التي تنفذ على صعيد قطاع الكهرباء إنشاء محطة تحويل كهرباء شمال واسط في قضاء الصويرة 132 KV التي تنفذ من قبل شركة سيمينز الالمانية لحساب المديرية العامة للشبكات والنقل في وزارة الكهرباء، الهدف منها فك الاختناقات وتدعيم شبكة الكهرباء في القضاء والمناطق المحاذية”.

موضحا أن “المشروع الجديد وزاري تابع الى وزارة الكهرباء إذ بلغت نسبة الانجاز فيه أكثر من 15 بالمئة ويحتوي على نصب ثلاث محولات سعة كل واحدة منها 63 Mvaوبناية السيطرة والسويچ كير، كذلك اسس المحولات واسس المعدات والابراج واسس المتسعات والمكثفات مع بناية الاستعلامات اضافة الى الشوارع الداخلية والاعمال والمشيدات المدنية الاخرى.”

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