متظاهرون يغلقون تربية ذي قار وقائممقاميات ثلاثة أقضية وعدداً من الطرق

ذي قار / حسين العامل

اندلعت في محافظة ذي قار يوم أمس عدة تظاهرات مطلبية في مناطق متفرقة من المحافظة توزعت مطالبها ما بين المطالبة بالتعيينات والتثبيت على الملاك الدائم واقالة قائممقامين وقضايا اخرى.

وشهدت محافظة ذي قار اكثر من 5 تظاهرات وفعاليات مطلبية اذ احتشد المئات من خريجي المعاهد والكليات امام مبنى ديوان المحافظة للمطالبة بالتعيينات، فيما اغلق المئات من المحاضرين مبنى مديرية تربية ذي قار، للمطالبة بتطبيق قرار 315 وإطلاق درجات الحذف والاستحداث في المديرية المذكورة، في حين اغلق متظاهرون غاضبون مبنى قائممقامية قضاء الإصلاح ( 45 كم شرق الناصرية) وقائممقامية قضاء الدواية (60 كم شمال الناصرية) وقائممقامية قضاء الفهود (60 شرق الناصرية) وعددا من الدوائر، في خطوة تصعيدية للمطالبة بإقالة القائممقامين الثلاثة في الوحدات الادارية المذكورة. وتجددت التظاهرات والفعاليات المطلبية امام مبنى محافظة ذي قار اذ احتشد المئات من خريجي كليات القانون والمعاهد التقنية وعاطلون عن العمل امام ديوان المحافظة للمطالبة بتوفير فرص عمل للخريجين الذين مضى اكثر من ثلاثة اشهر على اعتصامهم امام المبنى. قال محمد حسين وهو احد خريجي المعاهد لـ(المدى)، ان “المئات من خريجي المعاهد التقنية وكليات القانون جددوا التظاهرات صباح اليوم (الاثنين) امام مبنى ديوان المحافظة للمطالبة بالتعيينات”، مبينا ان “الخريجين مضى على اعتصامهم اكثر من ثلاثة اشهر امام المبنى المذكور من دون ان يستجيب المسؤولون لمطالبهم”. ومن جانبه قال احد المحاضرين لـ(المدى) ان “المئات من المحاضرين المحتجين، اغلقوا مبنى مديرية تربية ذي قار، للمطالبة بتطبيق قرار 315 وإطلاق درجات الحذف والاستحداث في المديرية”، مشددا على “شمول المحاضرين بدرجات الحذف والاستحداث لغرض تثبيتهم على الملاك الدائم”. ومن جانب آخر اقدم العشرات من اهالي قضاء الإصلاح على اغلاق مبنى القائممقامية وقطع الطريق الرئيس عند مدخل المدينة بالإطارات المحروقة للمطالبة بإقالة القائممقام. وقال شهود عيان لـ(المدى) ان “المحتجين منعوا دخول الموظفين لدوائرهم وقطعوا عددا من الطرق الحيوية في تصعيد احتجاجي للضغط باتجاه الاستجابة لمطالبهم المتمثلة بتوفير الخدمات واقالة القائممقام”. وفي ذات السياق اغلق محتجون غاضبون مبنى قائممقامية قضاء الدواية ودائرة التسجيل العقاري ودائرة كاتب العدل، مطالبين بإقالة قائممقام القضاء من منصبه. وقال احمد كاظم لـ(المدى) ان “العشرات من الاهالي جددوا فعالياتهم المطلبية امام مبنى القائممقامية وعدد من الدوائر الحكومية للمطالبة باقالة القائممقام من منصبه”، مبينا ان “قضاء الدواية ما زال يفتقر الى الخدمات الاساسية والمشاريع التي تنهض بواقع القضاء”. واكد كاظم “تواصل التظاهرات لحين اقالة القائممقام والاستجابة للمطالب المشروعة”.

ومن جانب اخر اغلق محتجون على تردي الواقع الخدمي مبنى قائممقامية قضاء الفهود وجميع الدوائر الحكومية في القضاء المذكور فيما قطعوا الطريق الرئيس الرابط بين قضائي الفهود والجبايش للمطالبة بإقالة قائممقام القضاء المذكور.

وقال شهود عيان لـ(المدى) ان “العشرات من المحتجين اغلقوا مبنى القائممقامية والدوائر الحكومية، واقدموا على احراق الإطارات لقطع الطرق الحيوية”، مؤكدين ان “قضاء الفهود مازال يعاني من نقص حاد في الخدمات”.

فيما نظم العشرات من موظفي دائرة توزيع كهرباء ذي قار وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف رواتبهم التي تأخر صرفها عن موعدها المقرر، مؤكدين ان “رواتب الموظفين مرصودة ضمن الموازنة السنويّة، الا ان صرفها يتأخر بين آونة واخرى”. وكان خريجون غاضبون قد اغلقوا ديوان محافظة ذي قار وشركة النفط يوم الاحد (19 كانون الاول 2021) احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم الخاصة بتوفير فرص العمل، فيما اقدم العشرات من اهالي منطقة المهيدية وعشائر الخنجر على قطع عدد من الطرق الحيوية احتجاجا على نقص الخدمات وعدم شمول مناطقهم بمشاريع الاعمار.

وكانت التظاهرات والفعاليات المطلبية قد تجددت امام مبنى محافظة ذي قار وعدد من مناطق المحافظة منذ يوم الاربعاء (10 تشرين الثاني 2021) للمطالبة بتوفير فرص عمل للخريجين وتحسين الخدمات وزيادة رواتب المتقاعدين بما يتناسب مع غلاء المعيشة وارتفاع سعر صرف الدولار.

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