نفط ميسان يوقف زحف الطلبة وتعادل القوة الجوية وزاخو في الدوري الممتاز

وضيف ملعب زاخو مباراة فريقه زاخو مع ضيفه فريق نادي القوة الجوية، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي من دون اهداف.

وبهذا رفع القوة الجوية رصيده للنقطة 32 بالمركز الثاني، فيما اصبح زاخو برصيد 24 نقطة في المركز السادس.

وعلى ملعب ميسان الدولي ضيف فريق نفط ميسان فريق نادي الطلبة، وانتهت المباراة بفوز نفط ميسان بهدف دون رد سجله اللاعب نهاد محمد بالدقيقة 49 من عمر اللقاء.

وتجمد رصيد الطلبة عند النقطة 27 بالمركز الخامس، بينما رفع نفط ميسان رصيده للنقطة 16 بالمركز 13.

بينما جرت مباراة فريقيّ نادي نوروز وضيفه الديوانية على ملعب السليمانية، وانتهت بفوز الديوانية بهدف دون رد جاء في الدقيقة 85 عن طريق اللاعب محمد محسن.

ورفع الديوانية رصيده للنقطة 12 بالمركز 16 وتجمد رصيد فريق نوروز عند النقطة 13 بالمركز 15.