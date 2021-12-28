واشنطن تخصص 260 مليون دولار لدعم قوات البيشمركة

وقع الرئيس الامريكي جو بايدن قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2022، والذي يسمح بإنفاق دفاعي بقيمة 770 مليار دولار، وتم تخصيص 260 مليون دولار لدعم قوات البيشمركة.

وكان مجلسا الشيوخ والنواب قد صوتا في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية ساحقة لصالح مشروع قانون الدفاع بدعم قوي من كل من الديمقراطيين والجمهوريين للتشريع السنوي الذي تحدد بموجبه سياسة وزارة الدفاع.

ووفقا لتقرير ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” لعام 2022، فقد تم تخصيص 345 مليون دولار لمساعدة وتسليح قوات الأمن العراقية، بما في ذلك 260 مليون دولار لمساعدة قوات البيشمركة وتسليحها وتوفير رواتبها.

كما ينص مشروع ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية على أن بغداد لا تقدم رواتب البيشمركة، لذلك فإن حصة الأسد من المساعدات الأمريكية ستقدم للبيشمركة.

وفيما يتعلق بدور قوات البيشمركة، يشير تقرير البنتاغون إلى أن البيشمركة تلعب دورا هاما في مواجهة تنظيم داعش وهي جزء رئيسي من قوات الأمن العراقية.

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