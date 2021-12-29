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البيشمركة تعلن موقفها صراحة من بقاء القوات الأمريكية وتفجر مفاجأة بالتواجد في العراق

اعلنت وزارة البيشمركة،  الثلاثاء، الحاجة الماسة لبقاء التحالف الدولي بالعراق وذلك لاستمرار بقايا خلايا تنظيم داعش الإرهابي وقيامه ببعض العمليات في اكثر من محافظة.

وقال الامين العام للوزارة الفريق جبار الياور في حديث  ان “العراق ليس بحاجة لقوات برية لا امريكية ولا غيرها لكنه بحاجة للتحالف الدولي من ناحية الغطاء الجوي للعمليات كون داعش يقوم بعمليات بالعراق وسوريا واليمن وليبيا وافغانستان وحتى أوروبا”.

وأضاف ان “الفكر الداعشي لازال لدى البعض وبالتالي العراق بحاجة إلى 82 دولة الموجودة بالتحالف والحاجة تكمن للقوة الجوية والاستطلاع وايضا الدعم بالأسلحة”، مشيرا الى انه “لاتوجد اي قرارات لرحيل التحالف الدولي وما سيحدث هو تغيير مهام القتالية إلى قوات دعم وتدريب واستشارة وان اي قوات قتالية لتغادر لاحاجة على الأرض لها”.

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