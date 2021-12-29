التعادل الإيجابي يسيطر على لقاء ساوثهامبتون وتوتنهام بهدفٍ لمثله ضمن الجولة 20 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز..

إسطنبول / مثنى الأحمد / الأناضول

تعادل ساوثهامبتون في ميدانه أمام ضيفه توتنهام هوتسبير بهدفٍ لمثله، الثلاثاء، ضمن الجولة 20 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليغ”.

بادر ساوثهامبتون إلى التسجيل أولا عن طريق لاعب الوسط جيمس بروس في الدقيقة 25، ثم عادل توتنهام النتيجة عند الدقيقة 41 من ركلة جزاء نفذها المهاجم الدولي هاري كين.

وبات في رصيد ساوثهامبتون 21 نقطة وضعته في المركز الثالث عشر، بينما عزز توتنهام هوتسبير موقعه في المركز السادس بوصوله للنقطة 30.

وفي نتائج أخرى، أمطر وست هام يونايتد شباك مضيفه واتفورد بأربعة أهداف لواحد، وتغلب كريستال بالاس على نوريتش سيتي بثلاثية نظيفة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط