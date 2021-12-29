الحياني يدعو الى مقاطعة الرئاسات الثلاث سياسياً

دعا عضو تحالف الفتح محمد الحياني، الثلاثاء، الى مقاطعة الرئاسات الثلاثة سياسياً، موضحاً أن مقاطعتهم تضمن سلامة الحكومة القادمة وتحفظ تضحيات الشعب العراقي الذي خرج من أجل التغيير.

وقال الحياني في تصريح ، إن “الانتخابات التشريعية المبكرة جاءت بعد مطالبات بالتغيير الشامل “مشيراً الى أن “تحركات الحلبوسي والكاظمي تنذر بكارثة جديدة لاربع سنوات مقبلة “.

وأضاف أن “حركة التغيير يجب أن تنهي دور مصطفى الكاظمي ومحمد الحلبوسي وتقطع علاقتهم بالحكومة ومن تحركاتهم السياسية وتفاهماتهم مع الجميع “لافتاً الى أن “مقاطعتهم من قبل الكتل السياسية ستجربهم للتنحي من الكراسي”.

وأشار الى أن “جميع الكتل اتفقت على اقصاء الرئاسات الثلاثة من الحكومة المقبلة، الامر الذي يجعلهم يذهبون الى طرق اخرى للاستحواذ على المناصب من خلال شراء الاصوات والدعم من الخارج والداخل “.

وكان القيادي في تحالف العزم مشعان الجبوري كشف، في وقت سابق، عن بدء الخنجر بجولة عربية تشمل ثلاث دول برفقة الحلبوسي بحثا عن الدعم وذلك في ذروة الخلاف السني على منصب رئيس مجلس النواب.انتهى/25و

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