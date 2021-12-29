الصحة تتوقع دخول أوميكرون قريباً وتؤكد: مستعدون!

قالت وزارة الصحة، الثلاثاء، إنها تتوقع دخول المتحور الجديد أوميكرون، مؤكدة استعدادها للتعاطي مع المستجدات.

وقال الناطق باسم الوزارة سيف البدر، خلال تصريحات متلفزة، إن “الصحة لم تسجل أية إصابة بالمتحور الجديد أو اوميكرون”، محذراً من “نشر الشائعات التي تربك الرأي العام، لا سيما وأن الصحة تقوم بنشر جميع المواقف سواء كانت سلبية او ايجابية”.

وأضاف البدر، أن “المتحور الجديد يشكل خطراً ونتوقع ظهور اصابات والدخول في موجة وبائية جديدة في ظل عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية في اغلب مدن العراق”.

ودعا البدر “الجميع الى الالتزام الجاد بارتداء الكمامة، والاجراءات الوقائية الأخرى، خصوصا في مسألة تلقي اللقاحات المضادة لكورونا كونها ستقي بشكل كبير من الجائحة وسيحقق الشخص حماية كبيرة من الاصابة بنسبة قد تصل الى 100 %”.

وأكد، أن “الصحة والحكومة مستمرتان في زيادة أعداد الأسِرَّة وتطوير المهارات وتوفير الأدوية ونحن الان أقدر خبرة بالتعامل مع اي فايروس وبائي”.

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