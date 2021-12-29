العراق يودع عام 2021 بآمال وتحديات ويستقبل عام 2022 بجهود لتعزيز سيادته ووحدته الوطنية

ترجمة / حامد احمد

مر العراق بسنة حافلة بالأحداث والتحديات والآمال تميزت، من بين احداث أخرى، باستضافته لأول زيارة يقوم بها بابا الفاتيكان للعراق ضمن ظروف امنية صعبة وتداعيات وباء كورونا وكذلك إقامة اول انتخابات مبكرة له وفق قانون انتخابات جديد أعقبتها انقسامات بين لاعبين سياسيين رئيسيين من فائزين وخاسرين ستتعدى تبعاتها لعام 2022 الجديد وكذلك شهد العام 2021 تصاعدا بهجمات داعش الإرهابية أودت بحياة العشرات وحرائق في مستشفيات بسبب إهمال وفساد في المنظومة الصحية للبلد.

محللون يقولون ان ايران والولايات المتحدة وبلدان الخليج كذلك سيتنافسون فيما بينهم حول مستقبل العراق لعام 2022، ويتوقعون بان التساؤل الذي يلوح بالأفق هو فيما اذا ستكون التشكيلة السياسية العراقية المنبثقة من انتخابات تشرين الأول البرلمانية قادرة على المضي قدما بسيادة العراق والحفاظ عليها من تدخلات خارجية وسط تجاذبات جيوسياسية.

شهد العراق في الشهر الأول من عام 2021 عودة لتفجيرات داعش الانتحارية وذلك للمرة الأولى منذ اعلان السلطات العراقية هزيمته عام 2017. حيث شهدت ساحة الطيران المزدحمة بالمارة وسط بغداد في 26 كانون الثاني تفجيرا انتحاريا بحزامين ناسفين تسببا بمقتل أكثر من 30 مدنيا وجرح 100 شخص آخر.

بعد أسابيع من ذلك الانفجار كانت الآمال بالسلم والأمان في تصاعد وسط استعدادات لاستقبال ضيف ذو خصوصية عالمية متمثلة بالبابا فرانسيس، بابا الفاتيكان. زيارة الحبر الأعظم التي استمرت لثلاثة أيام في مستهل شهر آذار نشرت رسالة التسامح والتنوع وعودة الأمل بالانفتاح على العالم لبلد عاش سنوات من حروب وتناحر طائفي. وخلال زيارته التقى البابا بمسؤولين عراقيين وزعماء دينيين حيث التقى بالمرجع الديني الأعلى علي السيستاني، ودعا البابا خلال لقاءاته الى حماية المسيحيين العراقيين الذين تناقص عددهم الى ثلث عددهم البالغ 1.5 مليون نسمة قبل العام 2003 بسبب اعمال الاضطهاد والتهجير والقتل اثناء الحرب الطائفية ومن ثم على يد مسلحي داعش.

ولم تمر فترة طويلة من تلك الزيارة إلا وسارعت المشاكل والأزمات تطغى على الساحة، ففي شهر نيسان تسبب حريق في مستشفى بضواحي بغداد ناجم عن انفجار حاوية غاز اوكسجين في غرفة طوارئ مرضى كورونا بمقتل 82 شخصا، مما سلط ذلك الضوء على المشاكل التي تواجهها المنظومة الصحية وخدمات عامة اخرى في البلد بسبب سوء إدارة وفساد وتنافس سياسي.

بعد ذلك الحادث بثلاثة أشهر تقريبا وقع حريق آخر في ردهة مرضى كورونا وهذه المرة في مستشفى بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، راح ضحيته 92 شخصا.

في تموز، عاد تنظيم داعش لينفذ تفجيرا انتحاريا آخر في احد اسواق بغداد قتل فيه ما لا يقل عن 35 شخصا من المتبضعين في عشية عيد الأضحى. وقام التنظيم الإرهابي بعدها بشن هجمات متعددة في نواحي مختلفة من البلاد.

صيف عام 2021 جلب معه موجات ساخنة متعاقبة بدرجات حرارة تجاوزت الـ50 درجة مئوية، وبتجمع عوامل تغير المناخ وشحة حادة بالمياه ناجمة عن سياسات تركيا وايران المائية وحرمان البلد من حصصه المائية، فقد ارتفعت نسبة الملوحة في التربة وخلقت ازمة بيئية تهدد الامن الغذائي العراقي. وشهد تاريخ 10 تشرين الأول 2021 توجه ملايين العراقيين لصناديق الاقتراع في اول انتخابات مبكرة تحصل في البلاد جاءت لتلبي مطالب حركة احتجاجات شعبية انطلقت قبل سنتين في عام 2019 احتجاجا على فساد مستشر وغياب خدمات وقلة فرص عمل.

رغم ان اللاعبين السياسيين الرئيسيين التقليديين قد استعادوا السيطرة، ولكن تمكن من جانب آخر مجموعة مرشحين من سياسيين مستقلين وأحزاب صغيرة جديدة مؤلفة منهم من تحقيق فوز ملحوظ في الانتخابات مما مكنهم من دخول قبة البرلمان. وتصدرت كتلة التيار الصدري قائمة الفائزين بالانتخابات بحصدها 73 مقعدا، في حين تراجع أداء كتلة الفتح المنضوية تحتها فصائل مسلحة من 45 مقعدا أحرزتها في انتخابات 2018 الى 17 مقعدا فقط في الانتخابات الأخيرة. وتحولت الاعتراضات على نتائج الانتخابات من قبل الكتل الخاسرة الى احتجاجات نزلت للشارع تخللتها اعمال عنف بين متظاهرين وقوات امنية راح ضحيتها عدد من الأشخاص. نجم عن تلك المصادمات التي وقعت في مستهل شهر تشرين الثاني مقتل متظاهرين اثنين واكثر من 100 جريح بين محتجين ورجال امن مما زاد ذلك حدة التوترات بين فصائل مسلحة ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

بعد تلك الاحداث بأيام قليلة، نجا الكاظمي من محاولة اغتيال بهجوم طائرة مسيرة على مقر اقامته الرسمي في المنطقة الخضراء، والتي تُعد أول محاولة اغتيال لرئيس وزراء عراقي منذ العام 2003. لم تدعي أية جهة مسؤوليتها عن الحادث والتحقيق بقي مستمرا.

من الاحداث المهمة أيضا التي شهدها البلد خلال عام 2021 استرداد العراق 17,000 قطعة اثرية من الولايات المتحدة وبلدان أخرى، وكان ذلك يعد انتصارا وثمرة جهد طويل في مكافحة تهريب ونهب الإرث الحضاري للبلد. من بين تلك القطع الاثرية التي لا تقدر بثمن والتي يعود تاريخ بعضها الى 4000 سنة هي لوح طيني يحمل بعض نصوص ملحمة جلجامش.

للمرة الأولى أيضا منذ عقود على مستوى السياسة الخارجية العراقية واسترداد العراق لمكانته ونفوذه الإقليمي فقد استضافت بغداد مؤتمر قمة إقليمي ودولي بمشاركة فرنسية في محاولة لتهدئة التوترات وتعزيز التعاون. وتمثل ذلك، على سبيل المثال، باستضافة بغداد عدة لقاءات بين العربية السعودية وإيران لترطيب الأجواء بينهما.

وبخصوص تحديات عام 2022 وتطلعاته يقول المحلل، نيكولاس هيراس، من معهد واشنطن للدراسات لموقعVOA” ” سيتطلب الامر من القادة العراقيين العمل عبر المجتمع العراقي بأكمله لمحاولة مد جسور بين مكوناته المختلفة وتحقيق التعايش السلمي. هذا سيكون بمثابة تحد لمسألة بقاء العراق بلدا موحدا بين مكونات وطوائف مختلفة”.

ويقول هيراس انه في الوقت الذي يقارب فيه عام 2021 على المغادرة، فان قوات التحالف في العراق ستنهي مهامها القتالية نهاية هذا الشهر، محولة ما يقارب من 2,500 جندي كان يشارك في محاربة داعش، الى مهام تدريب ومشورة. ولكن مراقبين يقولون بان ايران تريد اخراج كل الوجود الأميركي من العراق.

واضاف المحلل هيراس بان الكاظمي ينظر اليه كشخص متوازن في علاقات البلد ما بين ايران والولايات المتحدة، من جانب آخر يقول المحلل والكاتب السياسي، أسامة الشريف، من صحيفة آراب نيوز، بان الفائز بالانتخابات رجل الدين، مقتدى الصدر، قد مدح جهود الكاظمي للحفاظ على حيادية العراق إزاء المشهد الإيراني الأميركي. وقال ان الصدر قد يبقي على الكاظمي رئيسا للوزراء لدورة ثانية حتى لو اثار ذلك اعتراضات كتل منافسة أخرى.

ومضى بقوله “هذه قد تكون خطوة كبيرة للأمام بالنسبة للعراق الذي يحاول احياء هويته الوطنية وعودة انضمامه للحاضنة العربية. وإذا ما تمكن الصدر من ابطال منظومة المحاصصة الطائفية في تشكيل الحكم فان ذلك من شأنه ان يكون منجزا تاريخيا في تعافي البلاد ولكن عدم تحقق ذلك سيكون ذو مردودات سلبية على كل الجوانب”.

• عن موقع ذي ناشنال وموقع VOA الإخباري

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