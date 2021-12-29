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المفوضية: انتهاء مهامنا بالنسبة لانتخابات 2021

اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، انتهاء مهام الانتخابات التشريعية لعام الفين وواحد وعشرين، مؤكدة انها ارسلت النتائج النهائية الى رئاسة الجمهورية والامانة العامة لمجلس الوزراء.

وقال عماد جميل عضو الفريق الاعلامي للمفوضية، ان المفوضية ارسلت النتائج النهاية للانتخابات العامة الفين وواحد وعشرين الى رئاسة الجمهورية، كما ارسلت نسخة اخرى الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، موضحا ان رئيس الجمهورية سيدعو مجلس النواب لعقد الجلسة الاولى خلال خمسة عشر يوما، ويديريها اكبر الاعضاء سنا، لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه.

واشار عضو الفريق الاعلامي للمفوضية، الى ان عمل مفوضية الانتخابات انتهى بالنسبة للانتخابات التشريعية لعام الفين وواحد وعشرين.

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