خطة تنموية مستدامة للسيطرة على النمو السكاني

بغداد/ حسين حاتم

تمضي وزارة التخطيط بخطة تنمية مستدامة لغاية العام 2030، هدفها الرئيس محاربة الفقر، فيما اشارت الى مجموعة اهداف اخرى تم وضع سياسات وخطط لكل واحدة منها.

واطلقت الوزارة اول ستراتيجية في عام 2010 لغاية 2014، بينما تستمر الثانية للعام 2022، وتهدف الوزارة من خلال تلك الستراتجيات إلى التخفيف من معدلات الفقر في البلاد الى نسب مقبولة.

ويقول المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في حديث لـ(المدى)، إن “الوزارة اطلقت منذ حوالي عامين خطة التنمية المستدامة لغاية العام 2030”.

ويضيف الهنداوي، ان “خطة التنمية المستدامة تتضمن العمل على تحقيق مجموعة من الاهداف وفي مقدمتها محاربة الفقر، فضلا عن مجموعة من الاهداف الاخرى التي تم وضع سياسات وخطط لكل واحدة منها”.

وأشار الى، ان “الوزارة ما زالت تعمل ضمن ستراتيجية خفض الفقر للمدة من 2018 – 2022 وتمت المباشرة بالاستعدادات لوضع ستراتيجية جديدة لمكافحة الفقر في البلاد من 2023 – 2027 اضافة الى سياسات اخرى وصولا الى تحقيق التنمية المستدامة لعام 2030”.

وبحسب الاحصائية الأخيرة قبل الجائحة والتي نشرت في شباط 2020، كانت نسبة الفقر قد بلغت 20% أي ما يعادل 8 ملايين عراقي كان تحت خط الفقر، إلا أنها عادت للتراجع بعد إجراءات رفع حظر التجوال وعودة العمل والأنشطة لوضعها الطبيعي.

وبين المتحدث باسم وزارة التخطيط ان “خطة التنمية المستدامة تصنف ضمن الخطط التنموية الخمسية والخطط الستراتيجية القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى”.

وتابع، “لا يوجد حتى الآن توجه باصدار او تشريع قانون لتحديد النسل، وإنما العمل يجري على اشاعة الثقافة الاجتماعية والتوعوية بضرورة تنظيم الاسرة من خلال المباعدة بين الولادات وتنظيمها بشكل يؤدي الى تقليل الولادات”.

ولفت الهنداوي الى ان “حجم الاسرة في العراق شهد انخفاضا خلال الـ 10 سنوات الاخيرة، وهذا يعود الى تفهم الاسر بضرورة التنظيم الاسري وتقليل عدد الولادات بشكل عام”.

ولفت الى انه “وفق المعدلات الحالية للنمو السكاني في العراق، فسنويا يرتفع عدد السكان بما يقارب المليون نسمة، وبواقع 10 ملايين نسمة خلال 10 سنوات والوصول الى 100 مليون نسمة بعد 6 عقود”، مستدركا ان “استمرار النمو على الوضع الحالي وبنسبة 6/2 فإنه من المتوقع ان تشهد معدلات النمو انخفاضا في السنوات المقبلة”.

وعن البطالة في البلاد تحدث الهنداوي، قائلا ان “مسألة البطالة ترتبط بالجوانب التنموية والاقتصادية، وبحسب الاحصاءات فان نسبة البطالة بلغت 14 بالمئة في عموم البلاد”.

ومضى بالقول، ان “خطة الوزارة التنموية الخمسية فضلا عن خطة العراق للتنمية المستدامة لعام 2030، وستراتيجية تطوير القطاع الخاص، جميعها مخرجات تؤدي الى توفير فرص عمل جديدة تستوعب الزيادة السكانية والخريجين الذين يدخلون الى سوق العمل”.

بدوره، يقول المختص بالشأن الاقتصادي ضياء المحسن في حديث لـ(المدى)، إن “الأدوات التي بواسطتها يتم تخفيض نسبة الفقر ومعالجة الاقتصاد موجودة، لكن سوء التخطيط الحكومي والتلكؤ في التنفيذ يحول دون النهوض بالوضع الاقتصادي”.

ويرى المحسن، ان “الحكومة غير قادرة على تنفيذ الخطط التي تطرحها والدليل على ذلك ما قامت به من تغيير بسعر الصرف أضر بشرائح كبيرة من المجتمع، زاد من نسبة الفقر وارتفاع التضخم”.

ويضيف المختص بالشأن الاقتصادي، ان “الوضع الاقتصادي بالإمكان ان يكون افضل مما هو عليه في حال توفر الإرادة السياسية القوية، والجدية بتطوير الاقتصاد”.

وواجه العراقيون سنة حافلة بالتحديات الاقتصادية، وتزداد المخاوف من تأخر التصويت على مشروع قانون موازنة 2022 والذي بدوره قد يفاقم من ازماتهم المادية والمعيشية.

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