مستشار حكومي يوضح آثار خفض الدينار: زادت من معدل الفقر

سيف عبدالله

مع نهاية العام الجاري، زاد الغضب الشعبي ازاء استمرار رفع قيمة صرف الدولار بالنسبة للدينار المحلي رغم تحسن اسعار النفط عالمياً، فيما ولد تصريح وزير المالية بشأن إمكانية تسريح الموظفين بعد 10 سنوات بسبب الازمة الاقتصادية تخوفاً لدى الشارع.

وكان وزير المالية علي علاوي، قال خلال الملتقى الوزاري لآفاق طاقة المستقبل، إن الهيكلية المالية العراقية جامدة وفي حال انهيار الإيرادات سيكون نتيجتها تسريح اعداد كبيرة من الموظفين او تراكم المتأخرات وبالتالي ستودي الى ضغوطات على الدولة، مرجحاً تسريح الموظفين بعد 10 سنوات.

ماهي آراء الموظفين

وفي هذا الصدد، قال ابو محمد موظف في وزارة الزراعة، في حديث لـ(المدى)، إن «تصريحات وزير المالية بشأن تسريح الموظفين تدق ناقوس الخطر وتبين عجز الحكومة حيث انها تتوقع ازمة ولا تضع الحلول المستقبلية لها».

وأضاف الموظف، أن «شريحة الموظفين غير مسؤولة عن الازمات المالية التي يتعرض لها العراق كون الحكومة هي المسؤولة عن توفير السيولة المالية تحت اي ظرف».

في المقابل، قالت ندى اللامي تدريسية في وزارة التربية، إن «المعطيات في الحقيقة تشير فعلاً إلى امكانية عدم توفير الرواتب الخاصة بالموظفين خلال السنوات المقبلة كون العراق يعتمد فقط على النفط وبالتالي اي انخفاض في اسعاره يسبب ازمة مالية».

وفي حديث لـ (المدى)، أشارت إلى أن «الحكومة الجديدة مطالبة بوضع خطة لتفادي هذه الازمة وهي البدء بالاعتماد على موارد مالية غير النفط كتشغيل الصناعة والزراعة لسد العجز المالي المتوقع في النفط».

وأوضحت اللامي، أن «خطوة رفع قيمة الدولار اضرت بالعديد من المواطنين وشكلت لهم تحدياً صعباً وسببت ازمات عديدة حيث رفعت اسعار جميع المواد الاستهلاكية وبالتالي فان المواطن هو الوحيد الذي تضرر جراء هذه العملية».

فوائد تخفيض قيمة الدينار

من جانبه، قال مستشار رئيس الوزراء الاقتصادي مظهر محمد صالح، إن «تخفيض الصرف الدينار بالنسبة للموازنة العامة ولد ما يسمى بالتكييف النقدي اي تحقيق إيرادات اضافية نسبتها ٢٣٪ من قيمة الايرادات النفطية السنوية للحكومة جراء فروقات التحويل».

وأشار صالح في حديث لـ (المدى)، إلى أن «هذه الخطوة تعد في الاحوال كافة من ابواب الضرائب التضخمية اذ ساعدت في سد جانب مهم من جوانب العجز في الموازنة التشغيلية للعام ٢٠٢١ وبما يقرب من ٢٠ تريليون دينار، وبعد طرح ما يترتب من تخفيض على مدفوعات الحكومة الخارجية فان صافي ايراداتها لا يقل عن ١٢ تريليون دينار».

وبشأن الايرادات غير النفطية، أوضح صالح، أن «المؤشرات التي كان مخططا لها ضمن موازنة ٢٠٢١ هي بنحو ٢٠ تريليون دينار ولكن عملياً لم يتحقق منها سوى ٨ تريليونات دينار».

وأضاف صالح، أن «رفع قيمة الدولار سبب ارتفاع معدلات التضخم وزحفه الى حافة ربما تبلغ في نهاية العام ٨-٩٪ ما ولد اثرا يسمى باثر الدخل النقدي الهابط وانخفاض في القوة الشرائية لدخول الطبقات الفقيرة والمحرومة والمحدودة الدخل».

وتابع مستشار رئيس الوزراء الاقتصادي، «هذا الامر يتطلب ايضاً من السياسة المالية اجراء تعويض عادل للدخل او اعتماد اسس توزيعية ملائمة من خلال توسيع برنامج البطاقة التموينية في الكمية والمساحة وكذلك تمكين برامج التصدي للفقر في اطار الرعاية الاجتماعية بشكل ملموس واوسع للتخفيف من معدلات الفقر التي تصاعدت».

مستقبل اقتصادي مجهول

يرى الخبير الاقتصادي عامر الجواهري خلال حديثه لـ (المدى)، أن «مستقبل العراق الاقتصادي غير واضح المعالم»، مبيناً أن «الحكومة السابقة شخصت العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد والان وزير المالية، حدد عديد النقاط التي تمثل تحديات المستقبل».

وأضاف الجواهري، أن «الوضع الحالي يحتاج إلى حكومة تحدد التحديات وتضع الحلول السريعة لها من ناحية تنظيم (القدرات المالية والادارية والبشرية) من اجل النهوض بالواقع الاقتصادي».

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن «الحكومة الجديدة مطالبة ضمن برنامجها بوضع خطة لمشاريع حقيقية تمثل نقطة لرفع القدرات الاقتصادية غير النفطية للبلاد وبالتعاون مع القطاع الخاص والخبراء في هذا المجال».

وبشأن تصريح وزير المالية بشأن تسريح الموظفين، استبعد الجواهري، إمكانية «تسريحهم حتى واذا كانت هناك ازمات مالية، لكن من الممكن دخول العراق في ازمات اقتصادية نتيجة لتذبذب اسعار النفط وتوقعات انخفاضه مستقبلاً».

وشهد العراق أزمة مالية عام 2020، حيث جرى أول اقتراض للحكومة بهدف تمويل رواتب الموظفين والمشاريع لمدة 3 أشهر، في حين تجددت الأزمة في نفس العام عندما عجزت الحكومة عن صرف الرواتب وتأخرت 45 يوماً الامر الذي دفعها للاقتراض المحلي.

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