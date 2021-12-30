أول تعليق لزوجة الشهيد ياسر الجوراني

علقت زوجة مدير جوازات الاعظمية الشهيد ياسر علي الجوراني، اليوم الاربعاء، بعد قيام داعش بنحره في محافظة ديالى.

وقالت زوجة الجوراني من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) “اريد حق زوجي ياسر الجوراني”.

وأعلن تنظيم داعش من خلال نشر صور لنحر ضابط جوازات الاعظمية المختطف ياسر الجوراني عن ذبحه، و3 من رفاقه، في خطوة يستخدمها التنظيم المتطرف لبث الذعر والخوف لدى الأهالي.

وبعد 16 يوما من اختطافه هو ورفاقه في رحلة صيد عند بحيرة حمرين، نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل أفكار تنظيم داعش، الضابط ياسر وهو جاثيا على ركبتيه بينما يقف خلفه داعشيا يحمل سلاحا، وإلى جانبهما راية التنظيم المتطرف.

ووفقا لمصادر امنية عراقية أكدت نحر الجوراني بالفعل، معلنة أن الجيش العراقي والقوات الامنية نفذت عمليات أمنية في المنطقة وعثرت على جثث بعض المختطفين.

وفقد الاشخاص الـ4 “بين منطقة نارين وتل العويسات في بحيرة حمرين وذلك أثناء قيامهم برحلة صيد (الوز البري) في بحيرة حمرين”.

وفيما بعد أصدرت خلية الإعلام الأمني بياناً تؤكد فيه اختطاف الاشخاص الـ4 من قبل داعش.

وجاء في البيان ان القوات الأمنية “شرعت ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى بعملية بحث وتفتيش عن 4 مواطنين تعرضوا للخطف على يد عناصر عصابات داعش الإرهابية في بحيرة حمرين بناحية السعدية في محافظة ديالى، اثناء رحلة صيد بين منطقة نارين وتل العويسات”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط