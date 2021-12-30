الفريق ياور: البيشمركة والقوات الاتحادية بحاجة إلى دعم التحالف اللوجستي والتدريب والتسليح

أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، الأربعاء، أن البيشمركة والقوات الاتحادية بحاجة إلى الدعم اللوجستي، وليس إلى قوات قتالية للتحالف الدولي.

وأكد أمين عام الوزارة جبار ياور في تصريح له، حاجة البيشمركة والقوات الاتحادية «لدعم وإسناد الولايات المتحدة والتحالف الدولي في المجالات اللوجستية والتدريب والدعم التسليحي والعتاد والآليات العسكرية».

وأضاف ياور، أن «البيشمركة والقوات الاتحادية تحتاج إلى الاستشارة العسكرية والمعلومات الاستخبارية من التحالف والقوات الأمريكية، إلى جانب طائرات الاستطلاع الجوي في العمليات العسكرية والطيران الحربي للتحالف والولايات المتحدة، لمعالجة أوكار وبؤر التنظيمات الإرهابية ومنع تمددها».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، استكمال انسحاب القوات القتالية للتحالف الدولي من العراق، وأشار عبر تويتر إلى أن «دور التحالف بات يقتصر على المشورة والدعم حسب مخرجات الحوار الاستراتيجي».

وبدأت قوات التحالف الدولي خلال الأشهر القليلة الماضية، عملية الانسحاب التدريجي من العراق، بإخلاء مقاره وتسليمها مع جزء من معداته للقوات الاتحادية والبيشمركة.

وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق بقاء نحو 2500 جندي أمريكي و1000 جندي من قوات التحالف في العراق، يقتصر دورها على الاستشارة والتدريب.

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