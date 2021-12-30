الكاظمي: دور التحالف الدولي انتهى وقواتنا جاهزة

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس الأربعاء، أن قوات العراق جاهزة للدفاع عن الشعب، وذلك في معرض تعليقه على انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي.

وقال بتغردية عبر تويتر “انتهت المهام القتالية للتحالف الدولي، وتم استكمال خروج كل قواته ومعداته القتالية خارج العراق. أصبح دور التحالف يقتصر على المشورة والدعم حسب مخرجات الحوار الستراتيجي”.

كما وجه الشكر لدول وقيادة التحالف الدولي في الحرب ضد داعش، مؤكدا في الوقت عينه جاهزية القوات العراقية للدفاع عن الشعب.

وكان التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق أكد أنه لم تعد لديه قوات قتالية في البلاد منذ 9 كانون الأول/ديسمبر الجاري. وقال في تصريح صحفي “اعتباراً من 9 كانون الأول/ ديسمبر، لم تعد هناك قوات أميركية أو قوات للتحالف تخدم بدور قتالي، لقد كنا متقدمين على الجدول الزمني وقمنا بتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في الحوار بين الولايات المتحدة والعراق”.

كما أوضح أن “مهمة القوات الأميركية وقوات التحالف المتبقية في العراق الأساسية تقتصر على تقديم المشورة والمساعدة، وتمكين قوات الأمن العراقية من الحفاظ على الهزيمة الدائمة لداعش”.

وكانت قيادة العمليات المشتركة في البلاد أعلنت مطلع الشهر الحالي (كانون الأول/ ديسمبر 2021)، أن القوات القتالية للتحالف ستغادر بالكامل قبل نهاية الشهر.

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