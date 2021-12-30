كوردستان ترخص لـ 68 مشروع استثماري برأس مال يفوق 8.5 مليار دولار خلال 2021

تشير بيانات هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، أن القسم الأكبر من رؤوس الأموال خصصت للمشاريع السياحية والزراعية خلال عام 2021، إلى جانب ترخيص عدد كبير من المشاريع الصناعية.

ووفق البيانات فقد تم الترخيص لـ 68 مشروع استثماري هذا العام في إقليم كوردستان، برأس مال بلغ 8 مليار و508 مليون دولار.

وتشير البيانات، أنه تم الترخيص لـ 19 مشروع تجاري و18 مشروع سياحي و15 مشروع صناعي.

كما تم الترخيص لعدد كبير من المشاريع الزراعية والتعليمية والسكنية.

وفيما يتعلق برؤوس الأموال الاستثمارية، احتلت المشاريع السياحية المرتبة الأولى بمبلغ 6 مليار و994 مليون دولار، وفي المرتبة الثانية جاءت المشاريع الزراعية بمبلغ مليار و587 مليون دينار.

وتم تخصيص 6 آلاف و285 دونم أرض للمشاريع المرخصة في الإقليم للعام 2021، أغلبها لمشاريع سياحية.

ووصف د. محمد شكري، رئيس هيئة استثمار إقليم كوردستان عام 2021 في حديث لـ (باسنيوز)، بأنه كان «ثاني أفضل عام في تاريخ هيئة الاستثمار، وتم الترخيص لمشاريع استراتيجية هامة».

ووفق بيانات هيئة الاستثمار، حظيت أربيل بأكبر عدد من تراخيص المشاريع وأعلى نسبة من رؤوس الأموال.

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