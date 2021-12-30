«ليلة الرياض الثلاثية» تجمع أقوى نجوم الفن العربي يحييها 13 فناناً على مسرح «محمد عبده أرينا» الجمعة المقبل

الرياض: جبير الأنصاري

ينتظر أهالي وزوار العاصمة السعودية حفلاً غنائياً ضخماً يجمع أقوى نجوم الفن العربي في «ليلة الرياض الثلاثية» التي تقام يوم الجمعة المقبل، على مسرح «محمد عبده أرينا» بمنطقة «بوليفارد رياض سيتي»، إحدى مناطق «موسم الرياض 2021».

ويحيي 13 فناناً عربياً أكبر حدث فني هو الأول من نوعه في المنطقة حيث يجمع هذا العدد من النجوم في ليلة واحدة، وهم: محمد عبده، وعبادي الجوهر، وعبد الله الرويشد، ونبيل شعيل، وماجد المهندس، وأحلام، ونوال الكويتية، وأصالة نصري، وعلي بن محمد، وأنغام، وأصيل أبو بكر، وأسماء لمنور، وفهد الكبيسي.

من جانبه، قال رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، في إعلانه عن هذه الليلة: «فيه أقوى من كذا؟!»، مضيفاً في تغريدة أخرى على «تويتر» تضمّنت فيديو دعائياً لهذا الحدث: «كوكبة من النجوم يخططون يسعدوننا يوم 31 ديسمبر في موسم الرياض في الحفل الأضخم بالمنطقة».