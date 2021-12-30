محرز وبن رحمة يضعان بصمتيهما في يوم تهديفي هادر بالـ”بوكسينغ داي”

شهدت منافسات “بوكسينغ دي” في الأسبوع الـ(19) من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد، تسجيل 22 هدفاً في شباك الأندية، التي أظهر فيها مانشستر سيتي قوته، بفضل تألق نجمه الجزائري رياض محرز، فيما كان مواطنه سعيد بن رحمة في موعد فريقه وست هام، واستطاع هز شباك ساوثهامبتون.

محرز يخطف الأضواء مع مانشستر سيتي

ساهم النجم الجزائري، رياض محرز، في قيادة ناديه مانشستر سيتي إلى تحقيق فوزٍ عريض على ضيفه ليستر سيتي بستة أهداف مقابل ثلاثة، في المواجهة القوية التي جمعت بينهما على ملعب “الاتحاد”، وسط حضور جماهيري حاشد، بفضل أدائه المميز خلال اللقاء.

وكشّر مانشستر سيتي عن أنيابه، منذ انطلاق المواجهة، واستطاع تسجيل 4 أهداف في الشوط الأول، أحدها كان للنجم الجزائري رياض محرز، الذي انبرى لتنفيذ ركلة جزاء، ووضعها بنجاح في الدقيقة الـ(14) من عمر اللقاء.

لكن في الشوط الثاني، حاول ليستر سيتي العودة إلى المواجهة، بعدما سجل 3 أهداف متتالية، إلا أنّ إصرار كتيبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، وتألق نجمه رياض محرز، الذي أرسل تمريرة متقنة إلى زميله الإسباني إيميرك لابورتي، الذي وضعها بنجاح في شباك الفريق الضيف، جعلتهم يتقدمون بخمسة أهداف.

وقبل نهاية المواجهة بعدة دقائق، لم يتراجع مانشستر سيتي نهائياً، بل بحث عن الهدف السادس، الذي أتى عبر نجمه الإنكليزي رحيم ستيرلينغ، في الدقيقة الـ(87)، ليقود كتيبة غوارديولا إلى تحقيق انتصار عريض على ليستر سيتي.

وبفضل تألق رياض محرز في المواجهة المثيرة، واصل مانشستر سيتي تربعه على عرش صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، برصيد 47 نقطة، فيما تجمّد رصيد فريق ليستر سيتي عند 22 نقطة، بالمركز العاشر.