منتخب الجزائر يستعين بقطر للدفاع عن لقبه الأفريقي

سيصل منتخب الجزائر إلى العاصمة القطرية الدوحة، مساء غد الاثنين، للدخول في معسكر إعدادي، قبل السفر مباشرة إلى الكاميرون، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقررة بين 9 يناير/ كانون الثاني و6 فبراير/ شباط المقبلين.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراتين وديتين ضد منتخبي غامبيا وغانا، للوقوف على جاهزية جميع اللاعبين، في الوقت الذي يوجد فيه المدرب جمال بلماضي في الدوحة لإنهاء كافة التجهيزات الخاصة بالمعسكر، بعد أن كان حاضراً في مباراة قطر والريان الأخيرة لمتابعة الثنائي جمال بلعمري وياسين براهيمي.

وسيلتحق بالبعثة لاحقاً، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة، وسيستمر المعسكر حتى موعد السفر للكاميرون من الدوحة مباشرة، والمقرر في 7 يناير/ كانون الثاني المقبل.

كرة عالمية هكذا يستعد خصم المنتخب الجزائري في أمم أفريقيا

وتوج المنتخب الجزائري مؤخراً بلقب النسخة العاشرة من كأس العرب، بعد فوزه على المنتخب التونسي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، في اللقاء النهائي الذي شهد حضور أكثر من 60 ألف متفرج في استاد البيت، بالعاصمة القطرية الدوحة.

يذكر أنّ المنتخب الجزائري قد توج بلقب أمم أفريقيا 2019 في مصر، وهي البطولة التي حصدها المنتخب العربي بعد أن خاض معسكراً مكثفاً في العاصمة القطرية الدوحة حينها.