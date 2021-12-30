2021 عام الانتخابات وأزمة النتائج.. و الحنانة قد تقود الحكومة في 2022

بغداد/ تميم الحسن

طوى عام 2021 اخر ايامه على ازمة سياسية قد تطول في البحث عن شكل واسم رئيس الحكومة القادمة.

وحملت احداث العام الذي نودعه غدا، عنوانا رئيسا هو الانتخابات التشريعية المبكرة، وازمة النتائج وصعود تيارات تشرين وخسارة قوى الحشد.

كما شهد العام الذي اوشك على نهايته، لاول مرة منذ الاطاحة بالنظام السابق، استهدافا لمنزل رئيس الوزراء.

وجاء ذلك بعد ان صعدت الفصائل المسلحة في 2021 هجماتها ضد المنطقة الخضراء في بغداد وعلى اقليم كردستان.

وكادت في منتصف العام 2021، ان تتصادم الحكومة مع فصائل الحشد على خلفية اعتقال قيادي بارز في الهيئة بسبب اتهامات بمقتل ناشطين.

كذلك تصاعد بشكل غير مسبوق نشاط تنظيم “داعش”، وعودة الانتحاريين والانفجارات الى بغداد، واحتلال قرية في شمال العاصمة، وتهجير السكان.

دعايات انتخابية مبكرة

وبدأت منذ الايام الاولى من العام الذي شارف على النهاية، الدعايات المبكرة للانتخابات، حيث كان موعد الاقتراع في حزيران الماضي، قبل تأجيله بعد ذلك الى تشرين الاول.

وانخرط مسؤولون في المحافظات والاحزاب في حملات “تبليط الشوارع” ونصب “محولات الكهرباء”، ورعاية كرة القدم الشعبية، وتنظيم حفلات “ختان مجاني” للأطفال.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قال في ايار 2020، إن موعد إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة هو السادس حزيران عام 2021.

ثم انخفض مستوى الدعاية بعد ذلك حين قررت الحكومة تأجيل الانتخابات الى الخريف، بسبب تمويل مفوضية الانتخابات وعدم اكتمال الجوانب اللوجستية.

إلغاء انتخابات الخارج

واثناء ذلك قررت المفوضية الغاء انتخابات الخارج لاول مرة منذ 2005 (اول انتخابات تشريعية بعد 2003).

واعترضت بعض القوى السياسية التي كانت تعتمد على المصوتين العراقيين في دول الجوار، والتي تدور حولها شبهات تزوير.

وقدر حينها عدد العراقيين بالخارج بنحو 6 ملايين شخص، موزعين على 21 دولة، 2 مليون منهم يحق لهم التصويت.

وقالت مفوضية الانتخابات آنذاك، انها اضطرت الى هذا الاجراء لتقليص النفقات وانتشار وباء “كورونا”.

مقاطعة الصدر واندماج الحكيم مع العبادي

بعدها بدأت الاحزاب والتحالفات بالاستعداد مرة اخرى الى الانتخابات التي حددت في 10 تشرين الاول الماضي.

ومبكرا اعلن مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، خوضه الانتخابات منفرداَ هذه المرة، قبل ان يعلن بعد ذلك مقاطعته للانتخابات، ثم يعود مرة اخرى عن قراره.

واعلن رئيسا تيار الحكمة وائتلاف النصر عمار الحكيم وحيدر العبادي في الربيع الماضي الاندماج، ضمن تيار قوى الدولة، الذي سيحقق بعد ذلك نتائج متواضعة في الانتخابات.

كما اسس رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي تحالف تقدم، ونافسه خميس الخنجر في إعلانه لتحالف “عزم”.

كذلك اعلن عن حركة امتداد بزعامة علاء الركابي، كاحد أبرز قوى تظاهرات تشرين التي شاركت في الانتخابات.

ولكن بعد تصعيد ضد الناشطين ومقتل ايهاب الوزني في كربلاء، قررت 10 تيارات ابرزها الحزب الشيوعي وقوى اخرى من تشرين مقاطعة الانتخابات.

لكن قبيل الانتخابات واثناء حملة الترويج للانتخابات تراجعت بعض القوى المقاطعة عن قرارها.

وشارك ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي (المقاطع)، في الانتخابات، والتجمع الجمهوري برئاسة سعد عاصم الجنابي الذي سبق وأعلن مقاطعته.

وابرز المقاطعين كان مقتدى الصدر، الذي عاد بعد شهر واحد من قراره الى التنافس، ليفوز بعد ذلك باكثر المقاعد.

المشاركة الأضعف في الانتخابات

وشارك في الانتخابات التي لم تسجل فيها احداث امنية، نحو 130 حزبا وتحالفا، ونحو 800 مرشح منفرد.

لكن نسبة مشاركة الناخبين اعتبرت الاقل منذ 2005، حيث صوت نحو 9 ملايين ناخب من اصل اكثر من 22 مليون، وبلغت النسبة نحو 43% بحسب ارقام المفوضية.

وتعرض تحالف الفتح بزعامة هادي العامري- المظلة السياسية للحشد- الى خسارة كبيرة حيث فقد اكثر من نصف مقاعده في 2018.

وحققت حركة امتداد المنبثقة عن تشرين مفاجأة بـ 9 مقاعد، وحصل المرشحون الفرديون على 43 مقعدا.

أزمة النتائج

وبدأ بعد اعلان النتائج انصار تحالف الفتح الخاسر في الانتخابات، بالتظاهر والاعتصام امام بوابات المنطقة الخضراء لنحو شهرين مطالبين بالغاء النتائج.

واستمر الحال حتى قبل 4 ايام فقط من نهاية 2021 حيث قررت المحكمة الاتحادية صحة الانتخابات وصادقت على النتائج.

وكانت قبل ذلك القوى الشيعية المعترضة على الانتخابات باستثناء الصدر، قد صارعت الاخير على تشكيل الكتلة الاكبر وشكل الحكومة: توافقية او اغلبية سياسية بحسب قياسات التيار.

وبدت في اخر يومين من 2021 بوادر حلحلة للازمة باتفاق وشيك بين الصدر والاطراف الشيعية المعترضة في الحنانة بمدينة النجف، لكن بمعزل عن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

اعتقال مصلح وقصف منزل الكاظمي

وقبل ذلك بعدة اشهر، اتهمت القوى الشيعية الداعمة للحشد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بمحاولة افتعال ازمات مع الاول على خلفية اعتقال قيادي في الهيئة.

وكانت الحكومة قد القت القبض على قاسم مصلح، وهو قائد لواء الطفوف- احد تشكيلات الحشد- بعد حادث قتل الناشط ايهاب الوزني في كربلاء.

وهددت اطراف في الحشد مثل كتائب حزب الله والامام علي باقتحام المنطقة الخضراء، قبل ان يفرج عن مصلح بعد اسبوعين من الاعتقال.

وبقيت علاقة تلك القوى برئيس الوزراء متوترة، حتى منتصف تشرين الثاني حين استهدفت طائرات مسيرة منزل الكاظمي، في اول حادث من نوعه بعد 2003.

وكان هذا الهجوم هو قبل الاخير في نهاية 2021، حيث سقط بعد ذلك بنحو شهر صاروخان على المنطقة الخضراء.

وتصاعدت هذه الهجمات على اثر تهديدات فصائل باستهداف المصالح الامريكية اذا لم تغادر العراق نهاية هذا العام.

وعلى الرغم من اعلان الحكومة وواشنطن عن بقاء مستشارين الا ان الفصائل المسلحة نفذت 22 هجوما في 2021 استخدمت فيه اكثر من 80 صاروخا ومسيرة في بغداد واربيل.

نشاط “داعش” إلى الواجهة

وتصاعدت في عام 2021 هجمات “داعش”، حيث قتل وأصاب التنظيم اكثر من 150 عراقيا اغلبهم من القوات الامنية، ونحو 1% منهم من الضباط، و3% من “البيشمركة”، فيما شهد العام عودة الانتحاريين.

وتسببت تلك الهجمات في احراق نحو 90 منزلا من تنفيذ التنظيم او بسبب “ثأر مضاد” من بعض المجاميع المسلحة المجهولة في المناطق المختلطة كرد فعل على هجمات “داعش”، واختطاف اكثر من 10 مدنيين.

كما احتل التنظيم قرية لاول مرة منذ 5 سنوات، ودفع بالمقابل الى إعادة احياء اتفاق عسكري بين بغداد واربيل في المناطق المتنازع عليها، كما شهد العام عودة نزوح السكان مرة اخرى.

وتطورت بالمقابل أساليب التنظيم، حيث صار يعتمد على “تكتيك الكمائن” في ايقاع اكبر عدد من الضحايا، واستخدام اسلحة قناص متطورة.

انتحاريو الطيران

ابرز تلك الهجمات حدث حين فجر اثنان نفسيهما بواسطة حزامين ناسفين في وسط العاصمة في منطقة ساحة الطيران وتسببا بمقتل 32 مدنيا، وأصيب أكثر من 110 اخرين.

وبعد 6 اشهر من الحادث اعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تموز الماضي، قبل يومين من توجهه حينها إلى واشنطن في زيارة رسمية، اعتقال جميع أعضاء الشبكة “الإرهابية” التي “خططت ونفّذت” الهجوم الانتحاري.

وخارج العاصمة كانت أبرز الهجمات في بداية العام هي ما جرى في شبه جزيرة العيث الواقعة بين ديالى وصلاح الدين، حيث تسبب هجوم بمقتل واصابة 20 شخصا بينهم عناصر من الحشد الشعبي.

ثم عاد التنظيم في اذار الماضي بعد هدوء استمر نحو شهر، ليشن هجوما على منطقة تل الذهب استمر لنحو ساعة جنوب سامراء، حيث فتح هذا الحادث الباب لعدة هجمات بعد ذلك.

وفي نفس الشهر شن “داعش” هجوما في الطارمية في شمالي العاصمة، ثم خطف 4 مزارعين في حقل دواجن في منطقة الحد الاخضر في ناحية العبارة شمال شرقي ديالى.

وبعد ايام من حادثة “الحد الاخضر” اختطف التنظيم مزارعين اثنين في منطقة حليوة التابعة لقضاء طوزخرماتو شرقي صلاح الدين.

على حدود كردستان

وفي الشهر نفسه بدأت اولى الهجمات في المناطق التي يطلق عليها دستوريا “المتنازع عليها”، تستهدف قوات “البيشمركة”، التي ستتسع بعد ذلك.

وتعرضت تلك القوات في اذار الماضي الى اول هجوم من نوعه في 2021، نفذ بالصواريخ من منطقة التون كوبري جنوبي الاقليم.

بعد شهر من ذلك الحادث عاد التنظيم ليهاجم نفس المناطق المشتركة بين حدود اقليم كردستان والحكومة المحلية، لكن هذه المرة من جهة ديالى.

وفي الشهر الذي يليه قتل وأصاب “داعش” في سلسلة هجمات جديدة 30 مدنيا وعسكريا بينهم 7 ضباط، في كركوك وديالى، والطارمية والانبار نفذت باسبوع واحد.

ودفع تكرار الهجمات في المناطق الفاصلة بين حدود الحكومة الاتحادية والاقليم الى اعادة احياء اتفاق تشكيل المراكز الامنية المشتركة بين الطرفين التي ستتأخر الى كانون الاول حتى يتم تفعليها والمباشرة بالعمليات العسكرية.

وفي نفس الشهر كرر “داعش” هجماته في الطارمية 5 مرات، وبدأت في ذلك الوقت دعوات بعض القوى المقربة من الفصائل الى “استنساخ” تجربة جرف الصخر في ابعاد السكان عن المدينة.

وفي نفس الشهر ارتكب التنظيم مجرزة بحق صيادين في بحيرة حديثة غربي الانبار، حيث قتل واصاب 11 منهم اثناء رحلة صيد في البحيرة.

وفي ذات الشهر كان التنظيم قد تبنى هجوما في الكاظمية في بغداد بعبوة ناسفة تسببت بمقتل واصابة 24 مدنيا، قبل ان تعلن الحكومة بعد ذلك اعتقال المنفذين واحدهم كان منتسبا في جهاز امني.

وفي الصيف هاجم “داعش” مجلس عزاء لاحد القضاة في يثرب، جنوب سامراء وقتل واصاب 31 شخصا.

ثم عاد التنظيم في الشهر السابع، وقتل مشرف تربوي وشقيقه واصاب 6 من اقاربه في هجوم مسلح في الضلوعية جنوب سامراء ايضا.

واعدم بعد ذلك جندي وابوه وشقيقه في هجوم شنه “داعش” على منزل في منطقة حلوان في شمال شرقي ديالى.

نزع السكان من الطارمية

وفي نفس الشهر شن “داعش” هجوما عنيفا في الطارمية شمالي بغداد، حيث تسبب بمقتل واصابة 11 من افراد الحشد الشعبي باشتباكات دامت 10 ساعات، فتح بعدها لمرة جديدة الحديث عن “نزع السكان” عن القضاء اسوة بما جرى في جرف الصخر.

وكان هذا قد حدث بعد مضي شهرين على مقتل والي الطارمية عمر جواد المشهداني، الذي اعتبر هو المسؤول عن نقل الانتحاريين الى سوق الوحيلات.

وكان تفجير السوق الذي يقع في مدينة الصدر شرقي بغداد، هو الحادث الثالث الذي جرى في العاصمة في السنة الرابعة لانكسار “داعش”، حيث تسبب بمقتل 36 وإصابة اكثر من 60.

في شهر ايلول بدأت ملامح ازمة في ديالى، حيث تكررت الهجمات في مناطق شمال وشمال شرقي المحافظة، وصارت العشائر تعلن تسلحها بديلا عن الدولة لحماية مناطقها.

موجات نزوج جديدة

ومع انتهاء الانتخابات اضطرت 300 عائلة في قرية نهر الامام في شمال بعقوبة مركز محافظة ديالى الى مغادرة ديارها تحت حماية القوات الامنية لم تعد الى مناطقها حتى الان.

وجاء ذلك بعدما هاجم مسلحون مجهولون القريبة واقاموا حفلة إعدامات لاطفال وكبار في السن وصل عددهم الى 30 مدنيا بين قتيل وجريح، اضافة الى احراق 60 منزلا.

وحدث هذا بعد ساعات من مهاجمة “داعش” قرية الرشاد الملاصقة لها وقتل واصابة حينها 10، بعدما كان الاهالي يستعدون لتبادل مختطفين اثنين، لكن ماجرى كان كمينا لايقاع عدد آخر من الضحايا.

وفي الشهر الماضي، كان التنظيم قد اعاد ترتيب اوراقه في جبل قره جوغ قرب مخمور في جنوبي اربيل، حيث عاد المسلحون الذين يقدر عددهم بنحو 100 الى المنطقة عقب انتهاء العمليات العسكرية.

واسوأ ماجرى هو احتلال التنظيم لقرية “لهيبان” بين كركوك ومخمور، حيث هجر كل السكان واحرق 16 منزلا من اصل 70 منزلا.

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