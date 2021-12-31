ارتفاع حصيلة مجزرة بابل

افاد مصدر امني بمحافظة بابل، اليوم الخميس، بارتفاع حصيلة مجزرة المحافظة الى 17 شهيدا، فضلا عن مقتل المطلوب الذي ارتكب الجريمة.

وقال المصدر ان “من بين الشهداء اطفال ونساء ورجل”.

وكان مطلوبا للعدالة قتل عائلته بالكامل واصاب منتسبين اشتبكوا معه في محافظة بابل.

وقال مصدر إن “واجبا أمنيا لمطلوب ضمن قضاء جبلة في بابل تم تحديد موقعه وإرسال قوة مدنية راجلة للقبض عليه”.

وأضاف أن “القوة تم كشفها من قبل المطلوب الذي قام بالرمي على المنتسبين ما اسفر عن اصابتهم”.

وأكد أنه “على الفور تم الانسحاب واستدعاء قوة من سوات، وقام ايضا بالرمي عليهم وطلبت القوة تسليم نفسه ، الا انه لم يخضع لطلب القوة”.

وأوضح أن “المطلوب قام بقتل 12 شخصا من عائلته بطلق في منطقة الرأس، ومن ثم انتحار ايضا من سلاحه بطلقة واحدة في منطقة الرأس”.

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