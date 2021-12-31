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الكاظمي: المهام القتالية للتحالف الدولي انتهت

الكاظمي: المهام القتالية للتحالف الدولي انتهت

قالَ رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، أمس الأربعاء: إنَّ المهام القتالية للتحالف الدولي انتهت وتم استكمال خروج كل قواته ومعداته القتالية خارج
العراق.
وأضاف الكاظمي، في تغريدة على “تويتر”، أنَّ دور التحالف أصبح يقتصر على المشورة والدعم حسب مخرجات الحوار
الستراتيجي.
‏وقدم رئيس الوزراء شكره لـ”دول وقيادة التحالف الدولي وجيراننا وشركائنا في الحرب ضد داعش”، مؤكداً “جاهزية قواتنا للدفاع عن شعبنا”.
‏وختم الكاظمي تغريدته بالقول: “عاش
 العراق”.
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