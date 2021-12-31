الكلمة واللحن!!

الكلمات العربية المصبوبة في روائع شعرية أخاذة , تفتقر للملحنين القادرين على بلوغ رسالة الكلمة لذروتها.

إستمعت مؤخرا لكلمات في غاية الروعة والجمال والمعنى والتعبير , تُغنى بلحن لا يضاهيها وبصوت عجز عن التعبير عن فحواها.

أحد الأصدقاء عاتبني على هذا الرأي , ووصفها بالرائعة الخالدة , وقد إستلها من تعليقي الذي ذكرت فيه أمنيتي أن تكون كذلك لو…ولو!!

فالمشكلة الفاعلة في الواقع العربي الغنائي غياب نوابغ التلحين , وتجدنا تحت رحمة أدعياء التلحين , الغير قادرين على إيصال روح الكلمة للناس.

فالقمم اللحنية العربية ربما لا وجود لها , والطاقات التعبيرية عن جوهر الكلمات مفقودة , والسائد ألحان سريعة غير ناضجة الطبخ الصياغي والنغمي , وتُطرح على أنها ألحان , وكأنها بضائع صينية تُنتج بالجملة , وفي مسابقة لا هوادة فيها مع الآخرين.

فالكل مغنون وملحنون وكتاب أغاني!!

الأغنية أساسها الكلمة واللحن وبعدها الصوت , ولابد أن تكون الكلمات وألحانها متوافقة مع قدرات الصوت الذي سيؤديها , في حين أن العديد من الأصوات تجهض معاني الكلمات وتفرغها من محتواها , وتلغي سحرها خصوصا عندما يلازمها لحن ضعيف.

فاللحن إبداع , والشعر إبداع , وأداء الأغنية عليه أن يكون مممثلا لذروة الإبداع , حيث تكتمل الصورة , وتنطلق الكلمات محلقة في فضاءات الأنغام.

فهل نعيش في زمن كثرت فيه الأصوات وماتت الكلمات وتحطمت الألحان؟

الأصوات جميلة , والألحان هزيلة , والكلمات ذليلة , فعن أي غناء وفن وأنغام وروعة نتحدث؟

أملنا أن ينتبه الملحنون والمغنون إلى أهمية الكلمة ودورها في صناعة الحياة , وتكون كلمات الأغاني ذات رسالة إنسانية طيبة , تحقق الألفة والمحبة وتحفز طاقات الخير في الأعماق.

فهل لنا أن نغني بلسان الروح ونكتب بمداد القلب , ونلحن بإرادة أوتار النفس السامية العالية؟!!

وهل من أغنية ذات أصداء حضارية إنسانية؟!!

د-صادق السامرائي

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