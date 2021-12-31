بمليار مستخدم نشط شهريًا.. تيك توك الآن الموقع الأكثر زيارة على الإنترنت

استطاعت منصة “تيك توك” (TikTok) الصينية أن تقفز 6 مراكز في سنة واحدة، لتتجاوز بذلك كل الخدمات المرتبطة بغوغل (Google) مجتمعة.

وحسب تقرير نشرته صحيفة “لوفيغارو” (Le Figaro) الفرنسية قفزت المنصة الصينية 6 مراكز في عام واحد فقط، ومع وجود مليار مستخدم نشط شهريا على هذه المنصة التي أنشأتها شركة “بايت دانس” (Bytedance) الصينية عام 2016، تبلغ تيك توك مرحلة جديدة من الازدهار.

وأصبح هذا الموقع المخصص لمقاطع الفيديو القصيرة الموقع الأكثر زيارة في العالم في عام 2021، وفقًا لتصنيف الشركة الأميركية “كلاودفلير” (Cloudflare).

وتولّد تيك توك حركة مرور على موقعها أكثر من جميع خدمات غوغل بما في ذلك محرك البحث وخرائط غوغل والترجمة والأخبار والصور، لتكون هذه المرة الأولى التي تصعد فيها شركة بايت دانس إلى قمة هرم شركات الإنترنت الكبرى.

وفي عام 2020 كانت المراكز الثلاثة الكبار محجوزة لغوغل، و”فيسبوك” (Facebook)، و”مايكروسوفت” (Microsoft)، ولم يستطع موقع تيك توك أن يحصل إلا على المركز السابع، ورغم أنه حقق بدءا من 17 فبراير/شباط من العام نفسه تحسنًا كبيرا فإن ذلك كان لفترة قصيرة فقط ولم يحتفظ بمركزه الأول على مدار الأشهر.

ولم يتم تثبيت مركز تيك توك الريادي حتى منتصف أغسطس/آب الماضي وفقًا لكلاودفلير، إذ تفوقت هذه المنصة على غوغل على الإنترنت في تاريخين رمزيين هما عطلة عيد الشكر التقليدية (25 نوفمبر/تشرين الثاني) وعطلة الجمعة السوداء (26 نوفمبر/تشرين الثاني).

وبعد تيك توك وغوغل، احتل موقع فيسبوك المرتبة الثالثة على منصة التتويج لتأتي بعد ذلك تباعا مواقع مايكروسوفت وآبل وأمازون ونتفليكس ويوتيوب وتويتر وواتساب، ليكمل إنستغرام قائمة العشرة الأوائل بعد أن كان التاسع عام 2020.