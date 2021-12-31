حميد الغزي: تبسيط الإجراءات لإيصال حقوق ذوي الشهداء

دَعا الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، الجهات ذات العلاقة، إلى تبسيط جميع الإجراءات الكفيلة بإيصال الحقوق لذوي الشهداء والجرحى من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وإنهاء الالتزامات كافة تجاههم.

وطالب الغزي، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة المعنية بإيصال الحقوق لذوي الشهداء والجرحى، الجهات ذات العلاقة، بـ”تقديم قاعدة بيانات متكاملة عن الشهداء والجرحى، وتحديد مَنْ لم يتسلم حقوقه، كي يتم إنجازها بالسرعة الممكنة”.

ووجّه وزارة الصحة، بالتنسيق لاستقبال الجرحى من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وعرضهم على قسم الاستقدام والإخلاء الطبي، وأخذ اللازم بتقديم العلاجات اللازمة داخل أو خارج العراق، بحسب الحالة وما تحدده اللجنة الطبية المختصة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط