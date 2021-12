خصائص مذهلة في جهاز الآيفون لم تعرفها من قبل

2. انقر على “إخفاء بريدي الإلكتروني/Hide my Email”، ثم انقر على عنوان البريد الإلكتروني الذي تريد تعطيله.

الآن، أصبحت تستخدم خاصية “إخفاء بريدي الإلكتروني”. وفي حال أردت تعطيل بريد إلكتروني مُنشَأ باستخدام خاصية “إخفاء بريدي الإلكتروني/Hide my Email”.

4. ثم انقر على أيقونة “+ إنشاء عنوان جديد/+ Create New Adress” لإنشاء عناوين بريد إلكتروني عشوائية.

3. والآن، انقر على “إخفاء بريدي الإلكتروني/Hide my Email”.

لابد أن لديك بعض التطبيقات التي لن تستخدمها كثيراً، انقر على “حذف التطبيق/Remove Apps” من قائمة الإجراءات السريعة، ثم اختر “النقل إلى مكتبة التطبيقات/Move to App Library”.

