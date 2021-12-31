دايو تبدأ طرق ركائز ميناء الفاو الكبير

بغداد: مهند عبد الوهاب

باشرت شركة دايو الكورية اختبار وطرق ركائز الأرصفة الخمسة لميناء الفاو الكبير والذي من المؤمل إنجازه عام 2025، بينما أشارت الموانئ العراقية الى أنَّها تعمل بوتيرة متسارعة لإكمال النفق المائي المغمور “نفق الحرير”.

وقال مدير العلاقات والإعلام للشركة العامة لموانئ العراق، أنمار الصافي، : إنَّ شركة دايو الكورية باشرت تثبيت 24 ركيزة بطول 50 متراً بأعماق البحر وذلك لإنشاء أرصفة ميناء الفاو الكبير، منوهاً بأنَّ الركائز ستشيد لاستيعاب حمولات البضائع المقبلة من شرق آسيا والهند والخليج العربي باتجاه

أوروبا.

وأضاف الصافي، أنَّ عملية طرق الركائز تنجز وفق المواصفات الفنية عالية المستوى ويشرف عليها المستشار الإيطالي الذي وضع التصميم الأساس للمشروع وبمراقبة من الإدارة العليا لموانئ العراق ووزارة النقل، مشيراً إلى أنَّ السقف الزمني لمشروع الأرصفة الخمسة بكامل تفاصيلها ومفرداتها وبناها التحتية ينجز عام 2025.

وبشأن القنوات الجافة، أوضح الصافي، أنَّ الإدارة العليا للموانئ تعمل على تنفيذ الطرق الرابطة التي تمتد إلى 63 كيلومتراً من ميناء الفاو الكبير إلى ميناء أم قصر ومن ثم الى الخط الدولي إضافة إلى “نفق الحرير” الذي ستمر من خلاله الطرق ويمتد بحدود أكثر من 2 كيلو متر تحت قناة خور الزبير.

ولفت إلى أنَّ “نفق الحرير” يعد من المشاريع الفريدة والأول من نوعه لأنَّه سيكون الرابط بين ميناء الفاو وبين طريق الخط الدولي.

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