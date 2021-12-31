«غوغل كاميرا».. سباق في تحميله واستخدامه

ظهر تطبيق غوغل كاميرا ليكون أحد أفضل تطبيقات الكاميرا على هواتف أندرويد، وليجعل الجميع يتسابق في تحميله واستخدامه على هواتفهم.يعدُّ غوغل كاميرا هو التطبيق الرسمي لهاتف غوغل بيكسل، وهو الطريقة الوحيدة لتشغيل الكاميرا على هذه التطبيقات بعيداً عن التطبيقات الخارجية. وكان هذا التطبيق هو السبب في أنَّ الصور الملتقطة بكاميرا هواتف بيكسل تتفوق على الكثير من الهواتف الرائدة، على الرغم من كون مواصفات الكاميرا في بيكسل أقل من المنافسين.

وقد تم تطوير غوغل كاميرا من قبل مطوري الأندرويد أنفسهم، وفريق أبحاث غوغل ليتمكنوا من معالجة الصور بعد التقاطها.

ويعمل التطبيق على معالجة الصور الملتقطة من كاميرا الهاتف لتصبح أفضل من تطبيق الكاميرا الرسمية.

وتعتمد الكثير من التطبيقات على هذا التعديل، بداية من إنستاغرام ومروراً بالتطبيقات المشهورة مثل (B365) وغيره من تطبيقات التأثيرات المعروفة.

ويعرف التطبيق أيضا بإسم GCam.

ما هي المميزات؟

وتستطيع بإستخدام غوغل كاميرا الحصول على مجموعة إضافية من المميزات من مثل:

* التصوير بالحركة البطيئة:

ويعني هذا إمكانية التصوير بمعدل إطارات إما 120 إطاراً في الثانية أو 240 إطاراً في الثانية، ويختلف عدد الإطارات بحسب إمكانيات عدسة الهاتف.

ولذلك يضيف هذا التطبيق خاصيَّة جديدة لهواتف الفئة المتوسطة والتي لم تكن موجودة سابقاً.

* تأثير Bokeh:

ويعدُّ هذا التأثير أحد أشهر طرق التصوير، وهو يعرف أيضاً بوضع البورتريه.

وكانت آبل قدمت هذا الوضع لأول مرة في هاتفها iPhone 7، وأصبح منذ ذلك ضرورة في كل كاميرات الهواتف.

ويعمل تطبيق كاميرا غوغل على تقديم هذه التقنية إلى هواتف أندرويد المتنوعة وتحسين نتائجها.

* جودة HDR+:

وتعبر هذه الجودة عن معيار دقة الألوان الموجودة في الصور، أو بمعنى أصح مدى وضوحها.

ويعمل هذا الوضع على توضيح الصور الليليَّة وجعلها أكثر وضوحاً، وذلك عن طريق التقاط أكثر من صورة واختيار أفضل صورة من بينهم.

ثم يعمل التطبيق على تحسين جودة الصور الملتقطة عن طريق جمع البيانات من مختلف الصور التي التقطها التطبيق.

* وضع Smart Burst:

ويستطيع هاتفك مع تثبيت كاميرا غوغل التقاط مجموعة كبيرة من الصور معاً، ويصل عدد هذه الصور إلى 10 صور في الثانية الواحدة.

وعندما تنتهي من التصوير فإنَّ الهاتف يختار الصورة الأفضل تلقائياً، ويتم الاحتفاظ بهذه الصورة والتخلي عن باقي الصور التي تم التقاطها.

* وضع تثبيت الفيديو:

ويمكن للتطبيق تثبيت الفيديو ورفع جودة الصور عبر مثبت الصور البصري في الهاتف مع التثبيت الرقمي من التطبيق.

ويبدأ غوغل كاميرا في معالجة الفيديو الذي قمت بالتقاطه حتى يقوم بإزالة الاهتزازات الموجودة فيه، ثم إصلاح تركيز الفيديو.

* وضع بانوراما:

تمتلك الكثير من التطبيقات هذا الوضع، ولكنّ تطبيق غوغل يتفوق عليهم في كونه غير محدود بزوايا أو درجات معينة، ويمكنك من خلاله التقاط صور بانوراما بشكلٍ عرضي أو طولي أو حتى من العدسة الواسعة للغاية.