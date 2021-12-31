فتح مش للبيع

كلمات / سامي إبراهيم فودة

الأغنية – فتح مش للبيع

موال

يا رجال الفتح

لا توزنوا رجال الفتح… هم الوطن شايلين

لأجل الوطن يفدوا … بدمهم ثرى فلسطين

حيوا نشامى الفتح… حيوا لبوا النداء ثائرين

اسمع , اسمع ,اسمع, اسمع , اسمع

قرارنا من رأسنا… يا ويل المتآمرين

ما نقبل الوصايا … رفضنا نكون تابعين

روح , روح , روح , روح

فتح مش للبيع … وشغل السمسرة اسفين

روح, روح, روح , روح

فتح عصية حيل … ورجالها ماتلين

اسمع , اسمع , اسمع , اسمع

هذي فتح ياخي … ولادة بالثائرين

لو نادتها جنين … لبت رفح زاحفين

قالوا فتح شاخت… تعدت الخمسين

مهما السنين زادت… لساتها بالعشرين

اسمع ,اسمع ,اسمع, اسمع, أسمع

عطر الفتح فايح … نسم هواء فلسطين

رصاصك فتح دوى… كان النفق شايلين

قاد البطل ياسر… ثورة بالملايين

دستورها ثوري … فجر حمم براكين

اسمع , اسمع , اسمع, اسمع, اسمع

يا فتح يا ملح … الأرض بالعاصفة طالعين

ما ننكسر الموت … وعتمة الزناين

هذي الفتح ثورة … على العهد ثابتين

شامخين يا وطن … ورجالنا معهدين

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