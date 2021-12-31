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فتح مش للبيع

فتح مش للبيع
كلمات / سامي إبراهيم فودة
الأغنية – فتح مش للبيع
موال
يا رجال الفتح
لا توزنوا رجال الفتح… هم الوطن شايلين
لأجل الوطن يفدوا … بدمهم ثرى فلسطين
حيوا نشامى الفتح… حيوا لبوا النداء ثائرين
اسمع , اسمع ,اسمع, اسمع , اسمع
قرارنا من رأسنا… يا ويل المتآمرين
ما نقبل الوصايا … رفضنا نكون تابعين
روح , روح , روح , روح
فتح مش للبيع … وشغل السمسرة اسفين
روح, روح, روح , روح
فتح عصية حيل … ورجالها ماتلين
اسمع , اسمع , اسمع , اسمع
هذي فتح ياخي … ولادة بالثائرين
لو نادتها جنين … لبت رفح زاحفين
قالوا فتح شاخت… تعدت الخمسين
مهما السنين زادت… لساتها بالعشرين
اسمع ,اسمع ,اسمع, اسمع, أسمع
عطر الفتح فايح … نسم هواء فلسطين
رصاصك فتح دوى… كان النفق شايلين
قاد البطل ياسر… ثورة بالملايين
دستورها ثوري … فجر حمم براكين
اسمع , اسمع , اسمع, اسمع, اسمع
يا فتح يا ملح … الأرض بالعاصفة طالعين
ما ننكسر الموت … وعتمة الزناين
هذي الفتح ثورة … على العهد ثابتين
شامخين يا وطن … ورجالنا معهدين

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