مـحـطـة رقـم 9 الـفرزة السـادسـة

بعـد أن يئـستُ من الحصول على مقعـد دراسـي بفضل عـمي صاحب المحضر الطيب وأخي الـذي

خـدعني ثلاث سنين توجهتُ للجهة الأخـرى وهي التفتيش عن وظيفة وليس غير مجلس الخدمة

العامة الموجود في بغـداد/ بـداية شارع 52 فهو الجهة المسؤولة عـن التعـيـينات بالوظائف فـي

كل العراق وفي إحـدى مُراجعاتي عثرتُ/على درجة وظيفية وهي كاتب ذاتية/ فتقدمتُ بالطلب لها

وتحدد يوم أداء إمتحان التأهيل ويكون الحاصل عليها هو صاحب المُعـدل الأعلى هـذا هو الظاهر

للمتقدمين أمّـا الباطن فلا يعلمه الا الله وذووا السيادة في المجلس.

حضرتُ في اليوم والـساعة المقـررتان ودخـلتُ مع المجموعة التي تتراوح بثلاثين متقـدم لـقاعة

الامتحان وتوزعتْ الاسـئلة وهي تتضمن مجموعة مواد في اللغة العربية والاجتماعيات والعلـوم

العامة وآخرها الرياضيات والهندسة ومن عادتي هي أن أُلقي بنظرة عامة على الأسـئلة لأبدأ في

الإجابة فلم أجد في كل المواد المتقدمة ما يُشكِلُ عَليَّ الى أن وصلتُ لأسئلة الرياضيات والهندسة

فكانت مُـعـقـدةً لم يَـمرّ مثلها في دراسـتي بالفـرع الادبي وعلى ما أتوقع أنها كانت للفـرع العلمي

فحـدّثتُ نفسي هـذا جـهـدٌ ضـائع وقـررتُ أن أكتب في أول صفحة الآتي/ يا حضرات الاسـاتذة هل

أنتم تُريـدون تعيين كاتب أم تريـدون تعيين مهندس؟ وأعطيتُ الدفتر وخرجتُ/ ثم جرت محاولات

من قِبَل صهري الحاج ناصر وصديقه الضابط الكردي هيوا المفتي/أبوهاندرن وكذلك محاولة من

جارنا القديم جابرغلام لفته كُـلُّـها باءتْ بالـفـشل.

وفي شـباط من عام 1968عُـدتُ بحلمي القديم الى الواجهة لأطرح فكرة مساعدتي ماديًّا الى إبنيّ

خالتي الحاج نصرتْ ومحمـد وعـمي الحاج نوري فوافقوا وبادر ابن خالتي نصرت باعطائي صك

بثلاثين دينارًا فـحـددتُ الموقـف بالـدراسـة في تُـركيا وهـيّأتُ أوراقي المتـرجـمة وبعـد تصديقها

وتَسلُّمي لها من السفارة عُـدتُ الى بـيت خالتي لأضع اللمسات الأخيرة لبرنامجي مع ابـنَي خالتي

وعـند دخـولي الى حـديقة المنزل أرى خالتي زوجة الحاج حـسون تبكي فسألتُها عن سبب البكاء

فأخبرتني بأنّ خالي عبد الأمير منعها وخالتي أم نصرت ومعهما أمّي من أداء فريضة الحج وذلك

لعدم وجود رجل مَحْرَم معهن فتوقفتُ عن الجواب وفي ذهني تجـول أفكار أأضحي بالدراسة التي

هي هدفي الأول أم أنعـش خالتَيّ بالـسفر ومعهن أمّي بالحج/ فجاءت إجابتي الى خـالـتي مباشـرةً

أخبري خالي بأنّي سـأسـافـر معـكُـنّ فـلم تـسع الارضُ فرحـتَها ودخـلتُ الى الـدار فـوجـدتُ الحاج

نصرت فأرجعـتُ له الصك وأخـبرتُهُ بما قررتُهُ مع خالتنا وبعـد ذلك جاءت موافقة خالي مشروطةً

باصطحاب إبن عمهن حسين علي حبيب معنا وقـد تَحَمّلتْ خالتي نفقات سـفري وابن عمها.

وفي منتصف شـباط عام 1968 كان المنطلق لـبـيت الله الحـرام مع خالـتّي ووالدتي وابن عـمهن

في حملة مكونة من سيارتين كبيرتين واحدة للحاج شامل الزهيري وهو من البعثيين القدامى في

الكوت ومعه شَـريكُهُ جعفر صراوه انطلقتا من مدينة الكوت وفي منطقة شيخ سعد كان آخر مكان

لتوديع الحجاج وبعد التوديع اتكلنا على الله متجهين الى العمارة فالبصرة وقد دخـلناها لـيلاً وكان

مبيتنا بفندق قرب سـاحة أم البروم/ ومعـنى البروم أي القدور الكبيرة أقامها الوالي محمـود باشا

عام 1875 لإعداد الطعام للفقـراء والمـساكين على أثـر حصول مجاعة فيها فـبقي المكان يُعـرف

بهذا الاسم منذ ذلك الزمن.

كان مع سـائقـنا الحاج شامل مساعـد شـاب اسمه جاسم ولجعـفر مساعد شاب لا أعـرفه وحدثتْ

في سيارتهم عـدّة توقفات في الطريق بسبب/ بناجر/ أي ثقوب في الإطارات المطاطية الظاهر أن

الإطارات تعـبانه ولديهم فكرة تبديل إطارات السيارتين بالكويت لرخص أسعارها وبذلك يتجاوزان

الكمرك العراقي باعتبارها مُستعمله وهذه حيلة قانونية.

وقـد تعرفتُ على اثنين وهما الحاج جريو/أو جلال من النعمانية وأخوه الشيخ وهو شاب ومعهما

أمّهما كما تعرفـتُ على الحاج عـبد الرضا والـد المعـلم عـبد الواحـد وهـو من محلتنا سـيد حـسين

والحاج هادي وهو موظف في التربية من أهل العزة ومعه خالته وام زوجته.

بتنا ليلتنا تلك بالفندق وفي الصباح نزلتُ للـشارع أسـتطلع ما هو قريب وقد اسـتوقـفـني نوع من

النبق الـذي لم أرَ مثله في مدينتي ولا في بغـداد فاشـتريتُ منه فكان متميزًا في طعمه وخطر على

بالي أن مصرف الرافدين يسمح بتحويل مبلغ150 دينارًا لكل مسافر وعندي 30 دينارًا فأردتُ أن

أستكمل المبلغ من أمي وأبلغ خالتيَّ لأن التحويل به فرق كبيرعن الدينار العراقي فذهبتُ للسيارة

التي ما زالتْ تنتظر الركّاب وأخبرتُهنَّ بذلك فرفضن وبعـد محاولاتي في جـدوى التحـويل وافـقـن

على أن تدفع كل واحدة 40 دينارًا لأستكمل 150 دينارًا يكون تحـويلها باسـمي وما هي إلا ساعة

من الزمن وقد تم تحويلها ويكون المبلغ 465 دولارًا وكان الدينار 3 دولار و10 سنت ولم يعرفن

بـفـائـدة التحويل إلّا بـعـد تصريفهن الدينار العراقي في مـدينة مَـكّـة فَـنـدِمنَ ولات ساعة نـدم.

رجعتُ الى الفندق للصلاة فوجدتُ الشيخ الشاب بـيـده مجلة على ما أتـذكر هي/الموعـد المصرية

وفي هـذه الاثـناء جاء مدير الفـندق ودخل مع الـشيخ في نقـاش عـندما رأى المجـلة بـيـد الـشيخ

وهو يـقـلبها وهي المجـلة المصرية فوقـفتُ أتـأمل ردّ الـشيخ فكان أشـبه بالاعـتـذار مـما دفـعـني

أنْ لا أترك الموقف بلا ردٍّ أُسْـكِـتُ به مـدير الـفـندق فـسـألـتُـهُ هل تـسـتطيع أن تـنـقـدَ كـتـابًـا دون

أن تـقرأهُ وتعرف ما فيه وما فحواه/ فأجابني بلا / فقلتُ له: والشيخ هنا يُريدُ معـرفة ما في هـذه

المجلة لـينتقـد ما فيها وما كان تصفحُهُ كي يستمتع بها فارتاح الشيخ لردّي وسكت مدير الفندق.

وفي العصر ركبنا السيارة فاقترح الحاج شامل سائق السيارة أن نـسلم على محافظ البصرة وكان

/أنور ثامر/ في ذلك الوقت وقد سـبق وكان محافـظًا لواسـط وله فيها أعـمال أتـذكر منها الكازينو

المعلقة ومزرعة الأسـماك وحـقل الـدواجن فكان أبـناء الكوت يـسـتفـيـدون من البيض والاسـماك

وبعد انتقاله مديرًا لدائرة الامن العامة انتقل منتوجهما الى المسؤولين في بغـداد.

وقريب من وقت المغرب إلتقينا به في الـشارع قـرب منزله الواقع على شـط العـرب وبعـد حـديثٍ

قصير تمَّ الـتوديع متجهين الى الكويت الذي كانت حدوده تبدأ بالمطلاع وليست بالعبدلي.

دخلنا بحدود الساعة الثانية أو أكثر وحين وصلنا التقاطع كانت الإشارة الضوئية لنا حمراء ولكن

الحاج لا يأبه بالإشارة فضربها وتبعته السيارة الأخرى وقد توقـفنا عـند أحد الجوامع فصلينا فيه

الفجر وأخـذ بعضنا قسطًا من النوم في السيارة وآخرون الى جانب جـدران الجامع ومع الشروق

تناولنا الفطور مما حملناه معنا من الطعام ثم اتكلنا على الله من بعده.

وصلنا الى الحدود السعودية وقبل الحدود قام سائقنا الحاج شامل بإخفاء مساعده جاسم لكونه لا

يحمل جواز سفر كان الموقع مجرد بـناية من طـين فخرج لـنا ضابط شاب يحمل كوكبتين وجندي

والذي لفت نظري أن الجـندي يـتـكلم مع الضابط باسـلوب لم أعـرفه عـند جـنودنا مع الضباط ولا

توجد فيها كلمة سـيدي وبعـد أن تم الـتفتيش وتأشير ألجوازات غادرنا المخفر الحدودي متجهين

الى الرياض وقد أدركنا الظلام وفي احدى تقاطعات الطريق اتجهنا الى الـيـسار وبعـد مـسير أكثر

من ساعتين تَبَيّنَ لسائقـنا أنّه قريب من الدمّـام فرجعـنا كما يقول القران المجيد على آثرنا قصصا

بتنا الليلة في الطريق بداخل السيارة لشـدة البرد وعند شـروق الـشمـس تحـركنا صـوب الرياض

فدخلناها ظهرًا وفي اثناء نزولي والحجاج أجد امامي صاحبي الشيوعي النازل معي بنفس العنبر

أوالقاووش عام 1963 مـدرس اللغـة الإنكلـيـزية الـذي اُعجـبَ بقصيدتي الرائية التي هجوتُ بها

حزب البعث وحملها على أسـاس الاعجاب الى كبار المخبـرين وبعد السلام دعاني والرجال الذين

كانون في السيارتين الى الغـداء ليوم غـدٍ فقبلتُ والاخرون الدعـوة ثم نزلتُ ومجموعتي في أحـد

الفنادق ولا أدري أين ذهب الباقون.

عند الظهر جاءنا صاحب الدعوة ومعنا السائق الحاج شامل وبعد أن تناولنا الغداء شكرناه واثناء

خروجي استوقفني جانبًا وحَـمَّلني تسليم امانةً لأخيه الذي يعمل كاتبًا في معمل طابوق بعد احالته

على التقاعد من سلك الشرطة وهي مبلغ اربعمائة دينارًاعراقـيًّا أسلمها له في الكوت.

الحاج عطا الحاج يوسف منصور

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