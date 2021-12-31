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«واتساب» سيطرح ميزة شبيهة بخرائط «جوجل»

ذكرت تقارير أن تطبيق التراسل الفوري «واتساب» يقترب من طرح ميزة شبيهة بخرائط «جوجل».‏ وستساعد الميزة الجديدة مستخدمي «واتساب» في البحث عن الأنشطة التجارية القريبة منهم من أجل سهولة الوصول إليها، مثل محلات الملابس والبقالة والمطاعم والفنادق، وفقا لموقع «وابيتاإنفو»، بحسب موقع «بيزنس إنسايدر» الأمريكي.
وستتوافر الميزة في قائمة بحث منفصلة على تطبيق «واتساب» تحمل اسم «الأنشطة التجارية القريبة»، والتي تضم أقساما مختلفة من الأنشطة التجارية، وعند اختيار المستخدم لأي منها، ستظهر أمامه المحلات التي تتبع لهذا القسم. وليس من الواضح ما إذا كان مستخدمو «واتساب» سيتمكنون من الطلب مباشرة من تلك المحلات أو المطاعم من خلال «واتساب».
ولم يتم التأكيد على موعد طرح الميزة الجديدة على «واتساب»، لأنها ما زالت قيد التطوير.

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