9 جامعات عراقية تعزز مواقعها في تصنيف URAP العالمي

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: إن الجامعات العراقية عززت مواقعها التنافسية في التصنيف العالمي URAP بنسخته الخاصة بالعام 2021 /2022 .

وذكر بيان لوزارة التعليم العالي، أن “تسع جامعات عراقية سجلت مواقع تنافسية مهمة في التصنيف العالمي وهي كل من جامعات بغداد والتكنولوجية والمستنصرية والبصرة وبابل والموصل والقادسية والكوفة والجامعة التقنية الوسطى”.

ونوه، إلى أن “الجامعات العراقية لها حضورها وتنافسها المتصاعد في التصنيفات العالمية ولاسيما تصنيف (The Times) الذي تتواجد فيها حاليا أربع جامعات عراقية وتصنيف (QS) الذي تتواجد فيه خمس جامعات وتصنيف (Scimago) الذي تتواجد فيه 22 جامعة وتصنيف (Greenmetric) الذي دخلت فيها 61 جامعة عراقية وتصنيف URAP الذي تتواجد فيه أربع جامعات عراقية”.

ويعتمد تصنيف URAP في مؤشراته على المقالات العلمية 21 % والاقتباسات 21 % والعدد الكلي للأوراق البحثية 10 % وتأثير المقالات الكلي 18 % وتأثير الاقتباسات الكلي 15 % والتعاون الدولي 15 %.

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