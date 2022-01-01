اجتماع الحنانة ومخاوف الإعلام السعودي، نعيم الهاشمي الخفاجي

‏الانتخابات العراقية لم تكن انتخابات طبيعية أجريت في بلد ديمقراطي مستقر لايعاني من صراعات قومية ومذهبية تسمح في التدخلات العربانية والبدوية الطائفية في شؤون العراق بظل وجود مكون شيعي يمثل أغلبية عددية مشتتة تفتح شهية الذباحين والقتلة من اعراب الجزيرة للفتك في أبناء المكون الشيعي قربة إلى ابن تيمية وابن عبدالوهاب وليس إلى الله عز وجل الرحيم الرؤوف الغفور، تم حرق محافظات الوسط والجنوب الشيعية لخلق فوضى وتهيئة الظروف لتزوير الانتخابات، بكل الأحوال من يتحمل مسؤولية عزوف غالبية الناس عن عدم المشاركة في الانتخابات ساسة الأحزاب وبشكل مباشر الإخوة في حزب الدعوة والمجلس والفئات المنشقة والمنبثقة منه.

كل الوظائف بالوسط والجنوب تتم من خلال الأحزاب بالقليل يفترض قادة الأحزاب يراقبون الموظفين في إنجاز معاملات عامة المواطنين وعدم تكبيلهم بالبروتين وفرض رشاوي عليهم مقابل إنجاز معاملاتهم، في زيارتي للعراق للحق وللانصاف عندنا مجموعة من الموظفين في دائرة عقاري قضاء الحي من حزب الفضيلة هؤلاء الناس لا ياخذون رشاوي ويساعدون المراجعين ولايخلقون لهم مشاكل ومصاعب ياليت بقية الدوائر في محافظتنا واسط مثل نموذج دائرة عقاري الحي لتم كسب عامة المواطنين، أنا كنت بالعراق بغض النظر عن التزوير في الانتخابات لكن السبب الذي رأيته هو عزوف عامة الناس عن المشاركة بالانتخابات، لماذا الناس رفضت المشاركة بالتصويت، السبب الوضع المزري الذي عاشه المواطنين وحالة التسيب وعجز ساسة المكون الشيعي من المطالبة في أبسط الحقوق وهي تنفيذ قرارات القضاء العراقي في تنفيذ أحكام الإعدامات بحق الذباحين، مهازل تشريع قوانين باطلة أصبح حال المواطنين مثل حال غيوم شهر الربيع المزن تمطر على منطقة وتترك منطقة اخرى بدون مطر، كذلك قوانين التعويضات والدمج ….الخ يحصل عليها البعض والبعض الآخر يتم حرمانه، بالله عليكم كيف هذه التصرفات لاتنقلب عكسيا على وضعية ساسة الأحزاب بالتأكيد تسقطهم في الحضيض وتكون سبب رئيسي لتفرق عامة المواطنين عنهم.

بكل الأحوال قرار القوى الرافضة للنتائج بسبب تزوير الاننحابات في سحب المتظاهرين احتراما لقرار القضاء العراقي وتجنيب البلد للفتن التي يحاول اذكائها المستعمر وأدواته، شيء ممتاز وإيجابي، الحقيقة المكون الشيعي غالبية عددية لكن مشكلة المكون الشيعي بسبب قادته السياسيين متشرذمين بينهم خلافات شخصية وأحقاد تتنافى مع قيم وأخلاق ائمة ال البيت ع جعلت المكون الشيعي العراقي اقلية سياسية، نفس أحزاب الاطار رفضوا أن يجتمعوا فيما بينها طيلة سنوات مع بعضهم أو مع السيد الصدر، الآن هناك فرصة ما بين التنسيقي والتيار الصدري فرصة جيدة لتجاوز خلافاتهم وقطع الطريق على المتربصين بشيعة العراق بشكل خاص وبدون خجل ومستحى نحن نشير لهذه الحقيقة المرة، يا أخوان علينا نفكر بكيفية بقائنا كبشر محترم يحق له العيش بكرامة لنا ولابنائنا وإلى أحفادنا، لأن الجميع يرحل سواء إلى ربه ويترك سرقاته وسفاهاته، أو يرحل بأخذ أمواله المسروقة لبلدان أخرى ، لكن لنفكر أن مكوننا الشيعي في العراق والمنطقة يلزم جميع ساسة المكون في التعاون،

لنكون صريحين السيد الصدر لديه على سبيل المثال ثمانين مقعد فهو بحاجة إلى مقاعد الأكراد والسنة ورأينا كيف دول الخليج وتركيا جمعت المكون السني ضمن قائمة واحدة وكذلك الأكراد ضمن قائمة واحدة، لذلك السيد الصدر يحتاج مقاعد الأكراد والسنة لتشكيل حكومة؟؟ أكيد يفروضون عليه مطالب أيسرها إطلاق سراح الذباحين والقتلة وتعويضهم ولم يكتفوا بذلك إنما ينتهزون الفرصة للعودة للتسلط على رقابنا بالحديد والنار، نعم مصلحة المكون الشيعي أكبر من المصالح الحزبية والخلافات الشخصية وخاصة المشتركات التي تجمعنا كثيرة.

تابعت الإعلام الخليجي وبالذات السعودي حول اجتماع الحنانة الذي جمع الشيخ الخزعلي والسيد العامري والسيد الفياض مع السيد مقتدى الصدر، الصحف السعودية تركز على القول أن هناك بوادر خلاف شيعي شيعي، ويقولون (العراق الجديد… فالنظام البديل لصدام حسين يصل الآن إلى مرحلة متقدمة من انعدام الفاعلية، ولم يعد يعمل، ولا قدرة للنخب الحزبية على إدامته أو تحديثه).

وايضا ذكرت صحيفة سعودية(

أبرز انقسام سياسي شهده عام 2021 ما حدث في المنظومة الشيعية. فبعد الغطاء التشريعي الذي أمنته نتائج انتخابات عام 2018، انتهت هذه المنظومة التوافقية إلى جماعات متناحرة، تملك جميعها أجنحة مسلحة، وتواجه مفككة انفراط عقد المصالح).

بكل الأحوال لا ننتظر خيرا من الذي يكفرنا ويقتلنا على الهوية المذهبية ويطبع ملايين الكتب بمختلف اللغات وتوزعها سفارات السعودية لتشويه سمعة كل شيعي واظهاره بمظهر كافر ومشرك وليس مسلم، لكن من يتحمل المسؤولية بالعراق ساسة مكوننا الشيعي قبل أعدائنا من فلول البعث وهابي، فقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام الحديث التالي[ من أضعف الحق وخذله، أهلكه الباطل وقتله].

كم من ساسة مكوننا الشيعي العراقي عمل على شق التحالف الشيعي ومنذ عام 2010 وليومنا هذا.

اجتماع الحنانة شيء إيجابي اجتماع الحنّانه تم به الوصول إلى تفاهمات أخوية ما بين أبناء المكون الواحد والمدرسة الواحدة نأمل أن يكون هذا اللقاء بداية لتشكيل تفاهم جامع للفصائل إلى تجاوز خلافات الماضي وتضع ضمانات تُعزِّز الثقة بين جميع الأطراف، السعودية والإمارات وقطر وتركيا جمعت ممثلي مناطق فلول البعث في اسم تجمع للمكون السني، كذلك الأكراد أيضا اجتمعوا ضمن تجمع واحد، ألا يستحق مكوننا الشيعي التضحية من أجله.

الأخ الأستاذ محمود الربيعي المتحدث في اسم العصائب كتب التغريدة التالية(

‏لقاء قادة الإطار التنسيقي سماحة الشيخ قيس الخزعلي والحاج هادي العامري والحاج فالح الفياض مع سماحة السيد مقتدى الصدر كان ايجابيا ومثمرا ومسؤولاً وستكون هناك جلسات وحوارات قريبة لتحقيق ما يخدم العراق والعراقيين ، قوة وتوحد المكون الأكبر هي السبيل الأمثل لقوة العراق وتحقيق سيادته).

أقولها ‏إن بقي الارهابيين والدواعش يعيشون في نعيم سجن الحوت ولم تنفذ فيهم أحكام الإعدام ، سيستمر التنظيم في أعماله ويدفع شرفاء العراق الثمن

أما السياسيين فهمهم المناصب والكراسي وايراداتها، حدثت جريمة قبل عدة أيام تم خطف العقيد ياسر الزركاني والذي عينوه مدير جوازات الكاظمية وللظاهر ذهب زايد في الوحدة الوطنية الزائفة النتيجة استدرجوه بسفرة الى تلول حمرين وجزوا رقبته بالسكين وعرضوا مقطع قتله في مواقع التواصل، تبا وتعسا لكل من سهل وآوى وساعد الارهابيين ومن رجفت يده من توقيع احكام الاعدام بهم من الذين تقلدوا منصب رئاسة الجمهورية، و تبا وتعسا لمن خرج بالمظاهرات ولم يطالب في إعدام الذباحين.

الآن هناك فرصة حقيقة لمن يشكل الحكومة يضع شرط على المرشح الكوردي الذي يصبح رئيس إلى الجمهورية عليه يعطي تعهد مكتوب انه يوقع على مراسيم اعدامات الذباحين بشكل خاص بدون لف ودوران، كافي ضحك على الذقون، بسبب رفض من تقلد منصب رئاسة الجمهورية في المصادقة في إعدام الذباحين النتيجة خسرنا عشرات آلاف الشهداء من خيرة شبابنا ومضاف لذلك سقط ساسة أحزاب الشيعة بنظر جماهيرهم بالحضيض، وهذا سبب فقدان ساسة أحزاب الشيعة احترام حاضنتهم الشعبية.

نقلت قناة الميادين هذا اليوم مطالب إلى السيد أبو هاشم، مطالب ممتازة طالب بتسليم القواعد العسكرية التي انسحبت منها قوات الاحتلال للعراقيين، تحديد مسؤولية المستشارين، منع وجود بطريات صاروخية داخل سفارة قوات الاحتلال ببغداد، سلمت يداك مطلب ممتاز، ماكتبته يمثل رأي خاص بي ومن حقي أن اطرح رأي ربما لا يقبله الآخرون، لكن شعار لا شرقية ولاغربية جدا صعب ومستحيل أن يتحقق بظل وجود شريك كوردي غربي للقشر وشريك بعثي سني وهابي طائفي متصهين، يستطيع السيد أبو هاشم إنجاز مشروعة إلا بطريق واحد عليه أن يتعاون مع فصائل المقاومة والحشد والأحزاب السياسية الشيعية الأخرى، التعاون يعني وجود قوة بالبرلمان وعلى الأرض لتنفيذ هذا الشعار وبسلاسة.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

30/12/2021

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط