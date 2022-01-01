ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 1/1/2022 في السوق المحلي

نتابع مع كل المتابعين في جمهورية مصر العربية متوسط أسعار الذهب اليوم 1 يناير 2022، أولى أيام العام الجديد وقد شهدت تعاملات الأمس الجمعة ارتفاع بقيمة 8 جنيهات في متوسط أسعار الذهب في مصر بينما شهد تعاملات اليوم استكمال إلى ارتفاعات سعر المعدن الأصفر ليسجل ارتفاع بقيمة ثلاثون دولار في البورصة العالمية وتم التداول عند 1828.43 دولار للأوقية، وذلك بسبب حالة عدم الاستقرار التي شهدها البورصة العالمية مما ترتب عليه ارتفاع سعره في السوق المحلي، وسوف نقوم الآن بعرض تفصيلي إلى متوسط سعر المعدن في مصر بالإضافة إلى تحديد الأسعار العالمية لمتوسط سعر الأوقية في البورصة.

أسعار الذهب اليوم السبت 1 يناير 2022

ومن الجدير بالذكر ان الذهب من المعادن المتغير سعرها بشكل مستمر سواء في السوق المحلي أو البورصة العالمية، نظرًا لأنه يرتبط سعره بسعر الدولار وحركة الاستثمار فضلا على ان متوسط الأسعار العالمية لها التأثير الأكبر في تحديد سعره في السوق المحلي، وإليكم من خلال السطور القادمة تقرير تفصيلي شامل لأسعار جميع الأعيرة بالجنيه المصري والتي جاءت كالتالي :-

سعر الذهب عيار 24 سجل 909 جنيه مصري.

سعر الذهب عيار 21 سجل 795 جنيه مصري.

سعر الذهب عيار 18 سجل 681 جنيه مصري.

سعر الذهب عيار 14 سجل 530 جنيه مصري.

جميع الأسعار المعروض لجرام الذهب لا يشمل المصنعية والدمغة وقد تختلف الأسعار من محل لأخر ومن تاجر لأخر وعيار لأخر ولكنها تتراوح ما بين 50 و70 جنيه للجرام.

أسعار سبائك الذهب اليوم

سعر واقي الذهب بلغ 28257 جنيه مصري.

سبيكة الذهب وزن الخمس جرامات سجلت 4583 جنيه مصري.

بينما سبيكة العشر جرامات سجلت 9166 جنيه مصري.

وسبيكة العشرين جرام سجلت 18333 جنيه مصري.

سعر الجنيه الذهب 28257 جنيه مصري.

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