القوات الأمنية بكركوك تعتدي على مراسل قناة NRT في اول ايام العام الجديد

اعتدت القوات الامنية في كركوك على مراسل قناة NRT ( ديار محمد) اثناء تغطيته احتفالات العام الميلادي الجديد، وحطمت الهاتف الخاص بالمراسل.

وكان الزميل المراسل في تغطية خاصة لنقل احتفالات راس السنة الميلادية في مول سنتر كركوك، بمنطقة رحيماوا، حين تفاجأ بقيام قوة امنية بالاعتداء عليه، وسحب المحمول الخاص به، وتحطيمه دون اسباب تذكر.

ونشر المراسل مقطع فيديو يشرح فيه حيثيات الاعتداء، في مواقع التواصل الاجتماعي، واطلعت عليه الجمعية، عبر فيه عن استيائه الشديد، وهو يستعرض ماتبقى من حطام نقاله الذي هشمته القوات الامنية.

وتسجل جمعية الدفاع عن حرية الصحافة الانتهاك الاول على مستوى العراق في العام 2022، بمحافظة تقف نقابة الصحفيين فيها مع القوات الامنية ضد الصحفيين الذين ينتمون لها، وتعترض على تقارير الجمعية التي تؤكد سوء حالة الصحفيين هناك.

وتعد الجمعية هذا الهجوم غير المبرر مخالفة دستورية، لاسيما وان كركوك حلت في المرتبة الثانية بعد بغداد بعديد الانتهاكات ضد الصحفيين للعام 2021.

كما وتطالب الجمعية المسؤولين كافة في كركوك والأجهزة الامنية المختصة، بالكف عن منع الصحفيين من اداء مهامهم، واحترام القانون، وزج العناصر الامنية والضباط في دورات تأهيلية ليتعلموا مبادئ الدستور والقانون وكيفية التعاطي مع الصحفيين.

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