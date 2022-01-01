توضيح جديد من الكهرباء حول قلة ساعات التجهيز في بغداد والمحافظات

لمواكبة الطلب وإكمال المشاريع الاستراتيجية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، إن “انحسار اطلاقات الغاز الإيراني المورد لمحطات الانتاج، ودخول الوحدات التوليدية قيد الصيانة الاضطرارية والدورية للاستعداد للصيف القادم، أثر بشكل كبير على تجديد احمال المنظومة وأدى الى فقدان ما يقارب 8 الاف ميغاواط بين انحسارات الغاز وصيانات دورية واضطرارية”، مبيناً أن “هذا السبب أدى الى تراجع ساعات تجهيز الكهرباء”.

وأضاف موسى، أن “الوزارة تتفاوض بشكل مستمر مع الجانب الايراني، وتنسق بشكل عالي المستوى مع وزارة النفط لتعويض خطة الوقود البديل”.

ولفت إلى أن “توقفاً حصل قبل أيام لمصفى غاز الشمال أثر بشكل كبير على المنظومة حيث توقفت قرابة 5 محطات من الشمال”، مؤكداً أن “المصفى عاد إلى العمل”.

وطالب المتحدث الرسمي، بـ”صرف التخصيصات المالية لصالح وزارة الكهرباء لمواكبة الطلب وإكمال المشاريع الاستراتيجية”.

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