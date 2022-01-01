حزب كردي معلقا على بقاء المستشارين الاميركان: القوات العراقية ليست بمستوى الطموح

علق الحزب الديمقراطي الكردستاني، الجمعة، على خروج اخر جندي قتالي تابع لقوات التحالف الدولي خارج العراق.

وقال عضو الحزب الديمقراطي ماجد شنكالي في حديث خاص ان خروج القوات الاجنبية جاء بناء على اتفاق استراتيجي مع بغداد، وان الحكومة المقبلة هي من ستحدد مسار بقاء او خروج المستشارين”.

واضاف، ان القوات العراقية تحتاج لهؤلاء المدربين والمستشارين خصوصا في مجال القوة الجوية والدفاع الجوي، لانها لا تزال متراجعة وليست بمستوى الطموح.

وبين شنكالي، “نتوقع استغلال بعض الاطراف “لم يسميها”، لهذا الملف والمطالبة باخراج اخر جندي امريكي سواء كان استشاري او مدرب، مؤكدا انهم لن يخرجوا حتى وان تعالت المطالب. انتهى 29/ر77

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