خلال يوم واحد.. 64 إصابة و3 وفيات بكورونا في إقليم كردستان

أفادت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم السبت، بتسجيل 3 وفيات و64 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

الوزارة اشارت في بيان لها ان مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 3537 فحصا جديدا اظهرت اصابة 64 شخصا جديدا بالفيروس، مقابل اكتساب 104 مصابين الشفاء بعد تلقيهم العلاج اللازم، فيما تأكد وفاة 3 مصابين في جميع مناطق الاقليم.

واجمل البيان اعداد الاشخاص الذين تم حجرهم خلال الفترة الماضية بـ21871 شخصا تم اخراجهم جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، فيما بلغ عدد الاشخاص الذين تم فحصهم في مختبرات الوزارة 3669805 شخصا اظهرت اصابة 380807 شخصا بالفيروس، وشفاء 372231 مصابا، مقابل بقاء 1463 تحت العناية الطبية ووفاة 7113 مصابا متأثرين بمضاعفات الاصابة بالفيروس.