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رجعنا علي القواعد

رجعنا علي القواعد
كلمات/ سامي إبراهيم فودة
فــتــح, فــتــح
بواحد واحد فجرناها ثورة … اشعلنها بارود ونار
ثورة, ثورة, عالمحتل اعلنها… بهمة ياسر أبو عمار
صدر البيان الأول … والثورة ما بتتحول
دقينا بنعش الغاصب … مسمار وقلنا ارحل
فتح , فتح , فتح , فتح
ثورانا رجعوا عالقواعد … والعاصفة رياحها دمار
فتحاويين والله شاهد … بأقدامنا أندوس عـالنار
أحنا كابوس بنومة… وبحلقة شوك الصبار
بواحد واحد فجرنا الثورة
فتحاويين لحمنا مر وقاسي … فتحاويين ما بنطاطي لواطي
فتحاويين رؤوسنا شامخة بالعلالي … فتحاويين والرايات بتلالي
فتح , فتح , فتح , فتح
من يومنا فتحاوية ودمنا حامي … نار وعواصف وإعصارنا تسونامي
يوم التاريخ أنكتب … وأحنا بصف الأمامي
قائدنا شهيد وبطل … ريسنا فارس عصامي
فتح , فتح , فتح , فتح
لا تختبروا صبر الفتح … ويلي ويلي من غضبها
ما ترحم في يوم حدا… لو تكـشر عن انيابها
أحنا رهن الإشارة … أفهم بـس العبارة
هذي فتح أم الولد … فتحاويـة وأهـلــها

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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