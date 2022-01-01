رجعنا علي القواعد

كلمات/ سامي إبراهيم فودة

فــتــح, فــتــح

بواحد واحد فجرناها ثورة … اشعلنها بارود ونار

ثورة, ثورة, عالمحتل اعلنها… بهمة ياسر أبو عمار

صدر البيان الأول … والثورة ما بتتحول

دقينا بنعش الغاصب … مسمار وقلنا ارحل

فتح , فتح , فتح , فتح

ثورانا رجعوا عالقواعد … والعاصفة رياحها دمار

فتحاويين والله شاهد … بأقدامنا أندوس عـالنار

أحنا كابوس بنومة… وبحلقة شوك الصبار

بواحد واحد فجرنا الثورة

فتحاويين لحمنا مر وقاسي … فتحاويين ما بنطاطي لواطي

فتحاويين رؤوسنا شامخة بالعلالي … فتحاويين والرايات بتلالي

فتح , فتح , فتح , فتح

من يومنا فتحاوية ودمنا حامي … نار وعواصف وإعصارنا تسونامي

يوم التاريخ أنكتب … وأحنا بصف الأمامي

قائدنا شهيد وبطل … ريسنا فارس عصامي

فتح , فتح , فتح , فتح

لا تختبروا صبر الفتح … ويلي ويلي من غضبها

ما ترحم في يوم حدا… لو تكـشر عن انيابها

أحنا رهن الإشارة … أفهم بـس العبارة

هذي فتح أم الولد … فتحاويـة وأهـلــها

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