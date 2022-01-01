د. رضا العطار

رضخ العراقي زمن العباسيين للظلم الاجتماعي الجائر كي يهيئ لخلفائه حياة النعيم !

عندما سقطت الدولة الاموية, لم ياسف على ذهابها احد, لكن عندما قامت الدولة العباسية بدعوى اعادة الحق الى نصابه و استبشر المسلمون بالخير وسط امال عراض في انتظار طال امده وتعطش الشعب في استقبال نسائم الحرية، كانت النفوس تواقة ان ترى ان امور المسلمين عادت الى زمن الشورى كما كانوا عليه في عهد الرسول والخلافة الراشدة . لكن الخلفاء العباسيين صارحوهم في اول يوم لقيام دولتهم بان السلطان لهم وحدهم لا يشاركهم فيه احد, يسوسونه بسلطان الله ( الذي اعطاهم اياه ) . فخابت الامال وايقن المسلمون انه لا سبيل لهم الى ممارسة السلطان في دولة الاسلام, مثلما ليس لهم ان يطالبوا بحقوق او باصلاح انما لهم ممارسة فرائضهم الدينية وطقوسهم المذهبية حسبما يشتهون.

هكذا اصبح الشعب العراقي يقاد من قبل الخليفة كما يقود الراعي غنمه ويتصرف به كيفما يشاء. كانت القطاعات الواسعة من الشعب فقراء وبين شلة من المترفين اصحاب السلطة. فالأمّة اعداء جند السلطان المرتزقة وهؤلاء لا يعرفون الجند والجند لا يعرفهم. والعلاقة بين هؤلاء وهؤلاء هي علاقة الصياد بصيده، الذي يترصده ليرديه.

كانت طبقات الشعب العراقي تنقسم الى طبقة مترفة بيدها الثروات الطائلة واكثرهم من افراد الطغمة الحاكمة ومن لف لفهم، وطبقة اخرى مسحوقة وهي الغالبية العظمى من السكان الذي كان يضم الفلاحين الفقراء، ابناء القرى والارياف، الذين كان يقع عليهم عبئ العمل الزراعي كله. انهم كانوا يتصببون عرقا ويتحملون من اعباء الحياة ما يطاق وما لا يطاق تكدح ليل نهار كي يهيؤا للطبقات الحاكمة في قصورهم الباذخة اسباب النعيم. من الترف المسرف الى البذخ الكافر كل هذا باسم الدين فقد قصور الخلفاء بالجواري والغلمان واحت منها رائحة الخمر ليل نهار وصفها اهالي بغداد بالحانات الليلية.

كان الفقراء يستغلون من قبل الطبقات العليا ابشع استغلال، يسلبونهم بطرق شتى ولا يبقون لهم سوى ضيق العيش والضنك والشقاء. وما ثورة الزنج الا رد فعل لمثل هذه الممارسات الطائشة، رواد الظلم الاجتماعي الصارخ. فلا اصلاح ولا تعليم ولا رعاية صحية. حيث كانت السلطة الغاشمة التي نخرت اسسها بين القول والعمل , في مجتمع ينافق بعضه بعضا , تستباح فيه كل القيم الأخلاقية, يظهر الجميع بألتزامه بالقيم السماوية في العلن لكنهم يتخلون عنها في السر وفي مقدمتهم الخليفة نفسه. .

كانت مجالس الطرب هذه تجري داخل قصور الخلفاء , تعزلهم عن الشعب الغاضب اسوار عالية يحرسها جند الاسلام , شعب تحكم فيه الفقر و البؤس والشقاء .

يصف الشاعر طه الراوي حال بغداد انذاك قوله

بغداد دائر لأهل المال طيبة وللصعاليك دار الضنك والضيق

وقوق الشاعر الشمقمق

وحل نسيج العنكبوت بيتي واعشب تنوري وقلت حنطتي

وجالف القمل زمانا لحيتي وضعفت من شدة الهزال ضر

وكمثال حي لحياة البذخ الكافر لخلفاء بني العباس يروي لنا القرطبي مشهدا لحفلة زفاف بوران، عروسة نجل المأمون التي اجلسوها على حصير من ذهب ونثروا فوق راسها اكواما من الجواهر واللؤلؤ و الياقوت بحضور الضيوف التي اقتصرت على الوزراء وكبار رجال الجبش ومن الموالين للحاكم المستبد، و بعد اكمال المراسيم، قام المأمون بنفسه ونثر فوق رأس بوران (ملبس) وهي كا رقائق حوت داخلها قطع ورق كتب فيها إما جارية او حصان او ضيعة، فإذا كان من نصيب الضيف ضيعة، اصبح ذلك المحظوظ المالك المطلق لتلك القرية، الارض وما عليها من بشر وانعام وشجر

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط