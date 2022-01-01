شبيبة PKK خطفت مئات الأطفال في 2021

خطفت الشبيبة الثورية (جوانن شورشكر) التي يشرف عليها حزب العمال الكوردستاني PKK مئات الأطفال الكورد في غربي كوردستان (كوردستان سوريا) خلال عام 2021 بغية تجنيدهم في صفوف وحدات حماية الشعب والمرأة التابعتين لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD أو إرسالهم إلى معسكرات الحزب في شنگال (سنجار) وقنديل.

وقال الناشط الحقوقي محمود علو ، إن «شبيبة PKK خلال عام 2021 خطفت مئات القصر من خلال التغرير بهم عبر النشاطات الفنية والرياضية التي كانت تقوم بها بهدف غسل ادمغتهم وخطفهم وتجنيدهم بدعم مباشر من كوادر PKK في المناطق الكوردية»، مشيراً إلى أن «هؤلاء الكوادر يركزون على الأعمار التي تتراوح من 12 إلى 17 عاما، بسبب قصر وعيهم».

وأضاف أن «أغلب الأطفال الذين خطفهم PKK تم تهديد ذويهم بالاعتقال، حيث هناك العديد من الحوادث التي حدثت على يد كوادر الحزب، ولذلك الكثير من ذوي هؤلاء الأطفال لا يجرؤون على الكشف عن اختطاف أبنائهم من قبل جماعة PKK، وهذا يصعّب من معرفة الأرقام الحقيقية لعمليات الاختطاف».

وأشار علو إلى أن «عمليات الاختطاف دفعت بعشرات آلاف العائلات للهجرة من غربي كوردستان نحو إقليم كوردستان وتركيا وأوروبا بحثا عن حياة آمنة لأطفالهم».

ولفت إلى أن «خطف القصر وتجنيدهم يعد جريمة وفق القانون الدولي، لكن PKK مستمر في خطف هؤلاء الأطفال رغم توقيع قوات سوريا الديمقراطية(قسد) في يونيو/ حزيران 2019 خطة عمل مشتركة مع الأمم المتحدة للحد من تجنيد الأطفال».

وأوضح علو، أن «شبيبة PKK خطفت الطفلة يسرى بهاء الدين (15 عاما) من أمام مدرستها مؤخراً في مدينة كوباني، (وهي من قرية برخباتان جنوبي كوباني)، وكان والدها قد فقد حياته في أحدى معارك الحزب في منبح»، مضيفا أن «الحزب يقول لا نأخذ أبناء الشهداء لكن مع ذلك لا يلتزم بقراراته».

وكانت منظمة حقوق الإنسان في عفرين قد أكدت، يوم الخميس، أن الاستخبارات العسكرية لقوات وحدات حماية الشعب YPG وما تسمى بـ الشبيبة الثورية، بعد خطف طفل كوردي قاصر بغية تجنيده في قوات الحزب، قامت بخطف والد الطفل، وزجه في المعتقل وتعذيبه وتهديده بالقتل.

وفي 7 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ورغم منع القوات الأمنية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD ، توجه العشرات من عائلات الأطفال المختطفين لدى وحدات حماية الشعب والمرأة التابعة لـ PYD للتظاهر أمام مبنى الأمم المتحدة في مدينة قامشلو بغربي كوردستان ، واعتصم ذوو القاصرات والقاصرين أمام المبنى ، مطالبين بإطلاق سراح أبنائهم وإعادتهم إلى مقاعد الدراسة .

ولا ترتبط ما تسمى بـ «الشبيبة الثورية» في العلن بأي كيان أو جسم سياسي أو عسكري في غرب كوردستان، وتتبع مباشرة لـ PKK، المصنف على قوائم الإرهاب الدولية.

وهاجمت ما تسمى «الشبيبة الثورية» قبل أيام معبر بيشخابور بين إقليم وغربي كوردستان ما أدى إلى إصابة عدد من حراس المعبر من جانب إقليم كوردستان، وإغلاق المعبر الذي يُعد الشريان الرئيسي لمناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا نظراً لأهميته التجارية والإنسانية، خصوصا من أجل الإغاثة الإنسانية والعلاج الطبي.

واستهدفت شبيبة PKK خلال العام الجاري مقار ومراكز للأحزاب السياسية الكوردية السورية غير المنضوية في الإدارة الذاتية، بالقنابل حيناً وبالتحطيم وإطلاق النار أحياناً أخرى، بينما اقترن اسمها، خلال السنوات الماضية، بالعديد من الانتهاكات، بما في ذلك خطف وتجنيد الأطفال وإرسالهم إلى معسكرات PKK، إضافة إلى اتهامها بالقيام بعمليات خطف وضرب وتهديد النشطاء المعارضين لـ PKK وجناحه السوري حزب الاتحاد الديمقراطي PYD.